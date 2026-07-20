La vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio 2026 ha scatenato un’ondata di festeggiamenti non solo nelle piazze e nelle strade, ma anche in un contesto del tutto inatteso: a bordo di un volo diretto verso la Spagna. I passeggeri, ignari del risultato della finale contro l’Argentina, hanno appreso la notizia durante il viaggio grazie a un memorabile annuncio del pilota. Con un tocco di ironia e gioia, il comandante ha comunicato: "Mi dispiace ma chi ha la maglia della nazionale con una sola stella, dovrà comprarne un’altra". Questa frase ha innescato una vera e propria esplosione di gioia tra i tifosi presenti sull’aereo, che hanno iniziato a celebrare tra i sedili, come testimoniato da un video diffuso su TikTok.

La finale, disputata al MetLife Stadium di East Rutherford, vicino a New York, ha visto la Spagna imporsi sull’Argentina con il risultato di uno a zero dopo i tempi supplementari. Il gol decisivo è stato realizzato da Ferran Torres, servito da Lamine Yamal, all’inizio della seconda parte dei supplementari. Questa storica affermazione rappresenta il secondo titolo mondiale nella storia della nazionale spagnola, giunto a sedici anni di distanza dal primo trionfo in Sudafrica. L’annuncio in volo ha permesso ai passeggeri di vivere un momento unico, condividendo la passione calcistica anche a migliaia di metri d'altezza.

La festa nelle strade di Madrid

La gioia per il successo della Spagna si è riversata con forza anche nelle strade di Madrid, dove migliaia di tifosi si sono radunati per seguire la finale su maxi schermi.

Al fischio finale, la capitale è esplosa in una festa collettiva, animata da cori, sventolio di bandiere e spettacolari fuochi d’artificio. I sostenitori hanno intonato con entusiasmo "We are the champions" e celebrato la conquista del titolo, un successo particolarmente significativo per una generazione che non aveva avuto modo di vivere la prima vittoria mondiale della “Selección”.

La celebrazione in volo e il contesto del trionfo

L'episodio a bordo del volo Iberia, atterrato a Madrid poco dopo la conclusione della partita, ha ulteriormente arricchito la narrazione di questa storica giornata. Il pilota ha annunciato ai passeggeri: "Siamo campioni del mondo, signore e signori passeggeri", diffondendo poi la celebre canzone dei Queen.

I tifosi hanno risposto con cori di "Campeones, campeones!" e "Que viva España!", trasformando la cabina in una vera e propria festa. Questo evento sottolinea come il calcio riesca a unire persone di ogni età e provenienza, anche in situazioni insolite come un viaggio aereo.