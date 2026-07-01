Il Messico ha celebrato con grande entusiasmo la vittoria per 2-0 contro l’Ecuador nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. L’euforia ha contagiato anche lo Stato di Sinaloa, noto per le sue tensioni, dove la popolazione si è riversata nelle strade per ore, dimenticando la violenza quotidiana e festeggiando il successo della nazionale.

A Culiacan, capitale dello Stato, e in altre città di Sinaloa, migliaia di persone si sono radunate davanti a bar e pub. La partita, giocata nello storico stadio Azteca di Città del Messico, è stata decisa dai gol di Julián Quiñones e Raúl Jiménez.

La serata, animata da cori per il ‘Tricolor’ e da una festa protrattasi per ore, ha offerto alla popolazione un'occasione per dimenticare temporaneamente le tensioni.

Una vittoria che unisce e sospende le tensioni

Durante l'incontro, l'abituale tensione di Sinaloa ha ceduto il passo a una travolgente gioia collettiva. Cittadini di ogni età hanno sventolato bandiere e intonato cori per la nazionale. Questa vittoria ha rappresentato un momento di tregua significativo, unendo la comunità attorno al calcio e mettendo da parte per alcune ore le preoccupazioni legate alla sicurezza.

Il successo del Messico ha avuto un impatto sociale notevole, dimostrando come lo sport possa essere un potente veicolo di aggregazione e speranza, anche in contesti complessi.

La partita, seguita con fervore allo stadio Azteca e nelle piazze di Sinaloa, ha offerto una serata diversa, all'insegna della passione sportiva e della condivisione.

La cronaca dell'incontro e le celebrazioni a Sinaloa

La vittoria è giunta al termine di una gara intensa, iniziata con un'ora di ritardo a causa di una forte tempesta elettrica che ha colpito il sud della Città del Messico. Il fischio d'inizio è risuonato alle 20:00, con oltre 80.000 tifosi pronti a sostenere la nazionale. Il primo gol è stato siglato da Julián Quiñones al 21° minuto, seguito dal raddoppio di Raúl Jiménez al 30°. La solida difesa messicana, guidata dal portiere Raúl Rangel, ha mantenuto la porta inviolata nonostante i tentativi dell'Ecuador.

A Sinaloa, le celebrazioni si sono concentrate in luoghi simbolici come la Plaza Cinépolis di Culiacan e il parador fotográfico di Mazatlán. I tifosi hanno dato vita a cori e festeggiamenti, tra cui il popolare slogan “¿Y si sí?” e la dinamica “¡quiere volar, quiere volar!”, che consiste nel sollevare e lanciare in aria un tifoso. Questo trionfo ha permesso al Messico di accedere agli ottavi di finale e di mantenere l'imbattibilità nel torneo, alimentando le speranze dei sostenitori per il prosieguo della competizione mondiale.