Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha pubblicamente congratulato la nazionale di calcio dell'Egitto per la sua storica qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali. Il successo è giunto al termine di una partita intensa contro l'Australia, decisa ai calci di rigore con un risultato di 4-2. L'annuncio delle congratulazioni presidenziali è arrivato subito dopo la vittoria, sottolineando l'importanza di questo traguardo per l'Egitto.

Nel suo messaggio, il presidente Sisi ha dichiarato: “Mi congratulo con i figli d’Egitto, gli eroi della nazionale di calcio, per questo traguardo storico: la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali, un primato assoluto nella storia del Paese”.

Ha poi aggiunto: “Avete dimostrato che la fiducia nelle proprie capacità, lo spirito di squadra e la determinazione a vincere portano a grandi successi. I miei migliori auguri per il futuro e, se Dio vuole, che questa meravigliosa avventura possa continuare”.

Festeggiamenti in tutto il Paese

La vittoria contro l’Australia ha scatenato un'ondata di festeggiamenti in tutto l’Egitto. In particolare, nella capitale, Il Cairo, le strade sono state animate da bandiere, clacson e cori che si sono protratti fino all’alba. I tifosi hanno celebrato in modo rumoroso ma ordinato, rendendo la notte indimenticabile per la popolazione. Questa qualificazione agli ottavi rappresenta un risultato senza precedenti nella storia calcistica egiziana, unendo il Paese in un momento di grande entusiasmo collettivo.

Un primato storico per il calcio egiziano

Si tratta della prima volta che l'Egitto raggiunge gli ottavi di finale in una Coppa del Mondo. Questo successo è stato accolto con orgoglio sia dalle istituzioni che dai cittadini, che vedono nella nazionale egiziana un simbolo di riscatto e di speranza. La squadra, sostenuta da un forte spirito di gruppo, ha saputo superare le difficoltà e raggiungere un obiettivo che sembrava irraggiungibile, alimentando le aspettative per il prosieguo del torneo.