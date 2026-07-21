La Spagna ha conquistato il titolo mondiale battendo l’Argentina 1-0 nella finale disputata negli Stati Uniti, aggiudicandosi così un montepremi record di 50 milioni di dollari. L’edizione appena conclusa dei Mondiali, co-ospitata tra Stati Uniti, Messico e Canada, ha visto la FIFA stanziare una cifra complessiva di 871 milioni di dollari, suddivisa tra le 48 nazionali partecipanti in base ai risultati ottenuti. L’Argentina, classificatasi seconda, ha ricevuto circa 33 milioni, mentre Inghilterra e Francia, rispettivamente terza e quarta, hanno incassato 29 e 27 milioni di dollari.

Ogni squadra qualificata ha garantito un minimo di 12,5 milioni di dollari solo per la partecipazione alla fase a gironi.

Nonostante la cospicua vincita, la cifra effettivamente percepita dai calciatori spagnoli sarà inferiore a quanto annunciato, a causa del complesso sistema di tassazione statunitense. Il denaro viene inizialmente raccolto dalle singole federazioni, che decidono poi autonomamente come ripartirlo tra giocatori e staff tecnico. Tuttavia, il sistema fiscale americano prevede un doppio livello di imposizione: uno federale, che può arrivare fino al 30% a seconda degli accordi tra gli Stati Uniti e il paese di residenza degli atleti, e uno statale, noto come "jock tax", che si applica ai redditi prodotti sul territorio in cui si svolge la competizione.

La finale, in particolare, si è disputata nel New Jersey, uno degli stati con l’aliquota più elevata.

Le imposte federali e statali: un doppio prelievo

Il dazio federale incide su tutti gli atleti stranieri che generano reddito negli Stati Uniti. La tassa statale, invece, si applica ai singoli giocatori e non alle federazioni. Sebbene la Spagna possa richiedere l’esenzione fiscale prevista per gli atleti senza scopo di lucro, il vero impatto si manifesterà sulla quota destinata ai calciatori, i quali vedranno il proprio assegno considerevolmente ridotto, prima negli Stati Uniti e poi nel proprio paese di residenza. Ogni atleta dovrà valutare attentamente la propria specifica situazione fiscale, considerando anche l’esistenza di eventuali accordi internazionali volti a ridurre o eliminare la doppia imposizione.

La complessità fiscale dei Mondiali è notevole. Oltre ai premi per le prestazioni sportive, molti giocatori ottengono introiti significativi da sponsorizzazioni, apparizioni pubbliche e accordi commerciali legati all’evento, tutti soggetti a ulteriori obblighi fiscali. Le regole variano considerevolmente in base alla residenza, al club di appartenenza e alla struttura dei compensi, rendendo ogni caso unico e richiedendo un’analisi personalizzata. La FIFA eroga i premi direttamente alle federazioni nazionali, ma la responsabilità della tassazione ricade poi sui singoli beneficiari, che devono conformarsi alle normative sia statunitensi sia del proprio paese.

Il quadro fiscale internazionale e le sue implicazioni

La Coppa del Mondo è considerata uno degli eventi sportivi più intricati dal punto di vista fiscale, con normative che dipendono dai trattati internazionali in vigore. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno un accordo fiscale con la Spagna, ma non con l’Argentina, una distinzione che può influenzare l’ammontare delle tasse dovute. Inoltre, il New Jersey non riconosce le esenzioni previste dai trattati internazionali per le imposte statali, il che significa che tutti i giocatori che hanno partecipato alla finale saranno tenuti a versare le imposte locali. Prima dell’inizio del torneo, le autorità fiscali di Stati Uniti, Canada e Messico hanno stabilito criteri comuni per la ripartizione dei redditi generati nei tre paesi ospitanti.

L’IRS ha anche pubblicato una guida specifica per atleti e staff stranieri, raccomandando vivamente di affidarsi a professionisti del settore per la gestione delle pratiche fiscali, data l’estrema complessità del sistema.

In conclusione, sebbene la vittoria mondiale abbia garantito alla Spagna un premio senza precedenti, la somma effettivamente percepita dai protagonisti sarà significativamente ridotta dalle imposte federali e statali statunitensi, oltre che da quelle eventualmente applicate nei rispettivi paesi di residenza dei singoli atleti.