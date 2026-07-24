Stando alle ultime di giornata, alla Continassa, Luciano Spalletti starebbe modificando i propri piani sul futuro di Douglas Luiz mentre la Roma si prepara a respingere il primo assalto del Manchester United per Manu Koné. In casa Milan, invece, potrebbe aprirsi un vero e proprio braccio di ferro con Ruben Loftus-Cheek, destinato a restare fuori dal progetto tecnico di Amorim ma intenzionato a non lasciare il club.

Spalletti promuove Douglas Luiz: il brasiliano può restare alla Juventus

Secondo quanto trapela dalla Continassa, Luciano Spalletti sarebbe sempre più orientato a trattenere Douglas Luiz nella rosa della Juventus.

Il centrocampista brasiliano era stato inserito tra gli osservati speciali del tecnico toscano durante il ritiro estivo e le risposte offerte finora dal giocatore avrebbero convinto l'allenatore a puntare sulle sue qualità per la prossima stagione.

Una decisione che sarebbe maturata sia per ragioni tecniche sia per esigenze di mercato. Douglas Luiz avrebbe infatti dimostrato di poter garantire qualità in costruzione, intensità e soluzioni tattiche che potrebbero rivelarsi preziose nel nuovo sistema di gioco bianconero.

La scelta di confermarlo, però, potrebbe rappresentare anche una soluzione dettata dalle difficoltà che la dirigenza sta incontrando sul mercato. La Juventus continua infatti a lavorare per regalare a Spalletti un nuovo portiere titolare e un centravanti di livello, due operazioni che stanno richiedendo tempo e risorse economiche importanti.

Inserire tra le priorità anche l'acquisto di un centrocampista di primo piano rischierebbe di complicare ulteriormente il lavoro della coppia Massara-Carnevali, motivo per cui la permanenza del brasiliano appare oggi sempre più probabile.

Roma, lo United prepara l'offerta per Koné, Milan: Loftus-Cheek vuole restare

Anche a Trigoria il centrocampo continua a essere uno dei temi del mercato. Le ultime indiscrezioni raccontano di un accordo già raggiunto tra Manu Koné e il Manchester United, con il francese che avrebbe dato il proprio gradimento al trasferimento in Premier League. Ora la palla passerebbe ai Red Devils, pronti a presentare una prima proposta ufficiale da circa 43 milioni di sterline, equivalenti a poco meno di 50 milioni di euro.

Una cifra che, tuttavia, non sarebbe ritenuta sufficiente dalla Roma, convinta di poter ottenere un incasso superiore per uno dei suoi giocatori più importanti.

Scenario completamente diverso in casa Milan, dove Ruben Loftus-Cheek sembrerebbe ormai fuori dai piani di Ruben Amorim. La società rossonera vorrebbe cedere il centrocampista inglese già in questa sessione estiva per evitare il rischio di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione. Il giocatore, però, avrebbe idee differenti. Loftus-Cheek sarebbe infatti intenzionato a restare a Milano, giocarsi le proprie possibilità durante l'anno e, nel caso in cui non dovesse trovare spazio, liberarsi successivamente a costo zero alla scadenza del contratto.