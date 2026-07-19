Le strategie delle big italiane continuano a prendere forma tra giovani valorizzati, nuovi obiettivi e operazioni in uscita che faticano a decollare. Alla Juventus, Luciano Spalletti avrebbe deciso di puntare con decisione su Augusto Owusu, fermando una cessione che sembrava ormai imminente e aprendogli le porte della prima squadra. Il Napoli, invece, accelera la ricerca di un difensore centrale dopo il grave infortunio di Alessandro Buongiorno, mentre il Milan continua a interrogarsi sul futuro di Rafael Leao, sempre sul mercato ma ancora senza offerte convincenti provenienti dai principali campionati europei.

Owusu resta alla Juventus: Spalletti cambia i piani della mediana

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe stato Luciano Spalletti in persona a bloccare la partenza di Augusto Owusu. Il centrocampista classe 2004 sembrava destinato a lasciare la Continassa per trovare maggiore spazio altrove, ma il tecnico bianconero avrebbe deciso di puntare su di lui, promuovendolo stabilmente in prima squadra. Una scelta che potrebbe modificare anche gli equilibri del reparto, visto che Owusu sarebbe destinato a occupare lo spazio lasciato da Fabio Miretti. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile juventino, infatti, viene considerato uno dei profili sacrificabili sul mercato e, davanti a un'offerta vicina ai 12 milioni di euro, la società sarebbe pronta a prendere in considerazione la sua cessione.

La Juventus punta così a coniugare il rinnovamento della rosa con la valorizzazione di uno dei giovani ritenuti più promettenti del proprio vivaio.

Napoli su Mbokazi, Leao aspetta una chiamata dall'Europa

A Napoli la priorità resta quella di rinforzare il centro della difesa. Dopo il ko di Buongiorno, la dirigenza continua a valutare diversi profili e nelle ultime ore sarebbe emerso anche il nome di Mbekezeli Mbokazi. Il centrale sudafricano classe 2005, attualmente in forza ai Chicago Fire, rappresenterebbe un'opzione particolarmente interessante sotto il profilo economico: la sua valutazione si aggirerebbe infatti intorno ai 5 milioni di euro, una cifra decisamente inferiore rispetto ai costi necessari per arrivare a Benoit Badiashile o Jhon Lucumí.

Sul fronte Milan, invece, continua a tenere banco il futuro di Rafael Leao. L'attaccante portoghese sperava che il Mondiale potesse aumentare il numero delle pretendenti, ma le attese non sarebbero state soddisfatte. Arabia Saudita e Turchia restano gli unici campionati ad aver manifestato un interesse concreto, destinazioni che però il giocatore non gradirebbe. La volontà di Leao sarebbe quella di proseguire la carriera in uno dei principali campionati europei, come Premier League o Liga, ma finora non sarebbero arrivate offerte da Inghilterra o Spagna. Anche la sua valutazione starebbe progressivamente diminuendo: dai 60 milioni inizialmente richiesti dal Milan, si sarebbe ormai scesi verso una quotazione più vicina ai 50 milioni di euro.