L'atmosfera si fa incandescente in vista degli ottavi di finale dei Mondiali 2026, che vedranno i padroni di casa degli Stati Uniti affrontare il Belgio. Questa attesa sfida si disputerà nella suggestiva cornice dello stadio di Seattle, nella notte tra lunedì 6 luglio e martedì 7 luglio. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 2 italiane, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio che seguiranno la Nazionale americana contro i temibili 'Diavoli rossi', una delle selezioni più quotate e ambiziose del torneo iridato.

Le probabili formazioni rivelano le strategie dei due commissari tecnici.

Gli Stati Uniti, sotto la guida di Pochettino, dovrebbero presentarsi con un assetto tattico improntato alla solidità difensiva, un 5-3-2. Tra i pali ci sarà Freese, protetto da una linea a cinque composta da A. Robinson, Ream, Richards, Freeman e Dest. Il centrocampo vedrà all'opera McKennie, Adams e Tillman, mentre il reparto offensivo sarà affidato alla velocità e alla tecnica di Pulisic e Pepi. Dall'altra parte, il Belgio di Garcia risponderà con un più offensivo 4-2-3-1. La porta sarà difesa da Courtois, con Castagne, Mechele, Theate e De Cuyper a formare la retroguardia. A centrocampo, Tielemans e Vanaken avranno il compito di dettare i ritmi, supportando la trequarti composta da Trossard, De Bruyne e Doku.

L'unica punta sarà il potente Lukaku, pronto a finalizzare le azioni.

Le scelte tattiche e i protagonisti in campo

La partita tra Stati Uniti e Belgio si preannuncia equilibrata e ricca di spunti tecnici, con entrambe le squadre che possono contare su elementi di grande qualità e caratura internazionale. Gli Stati Uniti punteranno sulla loro solida difesa e sulla velocità di ripartenza, cercando di sfruttare le giocate individuali di Pulisic e la visione di gioco di McKennie per sorprendere gli avversari. Il Belgio, invece, farà leva sull'esperienza e la sicurezza di Courtois tra i pali, e soprattutto sulla fantasia di De Bruyne, il cui genio creativo sarà supportato dagli esterni Doku e Trossard, oltre che dalla potenza fisica di Lukaku in attacco.

Sarà una vera e propria battaglia tattica, dove ogni mossa dei tecnici e ogni giocata dei singoli potrà fare la differenza.

Entrambe le formazioni giungono a questo cruciale appuntamento con un unico obiettivo: proseguire il proprio cammino nella fase a eliminazione diretta della competizione. I rispettivi allenatori hanno dedicato tempo e risorse per trovare il giusto equilibrio tra fase difensiva e offensiva, consapevoli che in una gara secca come gli ottavi di finale, la cura di ogni minimo dettaglio può rivelarsi determinante per l'esito finale.

Dove seguire la sfida in diretta

Per tutti gli appassionati che non vogliono perdersi l'emozione di questa partita, Stati Uniti-Belgio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l'app ufficiale di Dazn, garantendo una copertura completa dell'evento. Nonostante l'orario notturno in Italia, l'entusiasmo dei tifosi delle due nazionali è palpabile, pronti a sostenere i propri beniamini in una delle sfide più avvincenti e attese di questi Mondiali 2026. Ulteriori informazioni sul calendario e sulle modalità di trasmissione delle altre partite del torneo sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dedicate alla competizione, per non perdere neanche un momento di questa rassegna iridata.