Gli Stati Uniti hanno conquistato un posto negli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, superando la Bosnia‑Erzegovina con un risultato di 2‑0. L'incontro, disputato a Santa Clara, ha visto la nazionale statunitense imporsi grazie a una prestazione determinata, nonostante le sfide e le difficoltà incontrate nel corso della partita.

La svolta del match è arrivata al 45° minuto, quando Folarin Balogun ha siglato il primo gol, portando gli Stati Uniti in vantaggio proprio prima dell'intervallo. Prima di questa rete decisiva, Balogun aveva già tentato di sbloccare il risultato al 31°, ma il suo gol era stato annullato per fuorigioco.

Un'ulteriore opportunità nei minuti di recupero del primo tempo si era infranta sulla traversa, a testimonianza di un primo tempo ricco di occasioni per la squadra americana.

Nella seconda frazione di gioco, la situazione si è complicata per gli Stati Uniti: al 64° minuto, Balogun è stato espulso per un fallo giudicato pericoloso su Tarik Muharemović. Questo cartellino rosso ha costretto l'attaccante a lasciare il campo, rendendolo indisponibile per il prossimo cruciale incontro. Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra statunitense ha dimostrato resilienza, riuscendo a consolidare il proprio vantaggio. All'81° minuto, Malik Tillman ha infatti raddoppiato il punteggio con una precisa punizione calciata da fuori area, sigillando la vittoria.

Un traguardo storico e la sfida futura

Questa vittoria contro la Bosnia‑Erzegovina riveste un'importanza storica significativa: rappresenta infatti solo il secondo successo della nazionale maschile statunitense in una fase a eliminazione diretta di un Mondiale. Un risultato che sottolinea il percorso di crescita e la determinazione della squadra in questo torneo.

Il prossimo appuntamento vedrà gli Stati Uniti affrontare il Belgio negli ottavi di finale. L'incontro è fissato per lunedì 6 luglio. L'assenza di Balogun, squalificato dopo il cartellino rosso, sarà un fattore da considerare per la strategia della squadra. Il successo ottenuto a Santa Clara non solo conferma il buon momento della nazionale, ma la proietta verso una nuova, impegnativa sfida contro un avversario di alto livello nel prosieguo della competizione.