La Juventus ha presentato ufficialmente la nuova maglia da trasferta per la stagione 2026-2027. L'annuncio, avvenuto il 21 luglio 2026, segna un significativo ritorno all'iconico colore rosa, riconnettendo il club alle sue origini storiche. La divisa, svelata a Torino, include dettagli neri su colletto e polsini, mantenendo un legame con i colori sociali.

Caratteristiche della nuova divisa rosa

La maglia da trasferta 2026-2027 è realizzata con un tessuto tecnico che assicura comfort e traspirabilità. Presenta il logo della Juventus e quello dello sponsor tecnico.

I pantaloncini sono neri, mentre i calzettoni riprendono il rosa dominante. Questa scelta cromatica celebra le origini della società, che adottò il rosa nei primi anni del Novecento prima delle celebri strisce bianconere. La produzione della maglia ha impiegato materiali riciclati e cuciture rinforzate, in linea con le politiche di sostenibilità del club. L'obiettivo è unire tradizione e innovazione, celebrando la storia con uno sguardo al futuro.

Il rosa nella storia juventina

Il colore rosa è parte integrante della storia della Juventus. Fondata nel 1897, la squadra lo utilizzò come colore principale fino al 1903, anno del passaggio alle strisce bianconere. Nel corso degli anni, il club ha riproposto il rosa in diverse occasioni, sia come maglia da trasferta che in edizioni limitate, rafforzando il legame con la propria identità. La nuova maglia rosa è già disponibile nei store ufficiali Juventus e online, permettendo ai tifosi di sostenere la squadra nelle partite della stagione 2026-2027.