Le strategie delle big di Serie A iniziano a delinearsi sempre più chiaramente in vista del prosieguo del mercato estivo. Alla Juventus prende quota l'ipotesi di una cessione eccellente per finanziare le prossime operazioni in entrata, con Khephren Thuram che sarebbe tra i profili maggiormente richiesti. Anche il Milan potrebbe valutare la partenza di Christopher Nkunku davanti a un'offerta ritenuta congrua, mentre il Napoli continua a monitorare giovani prospetti internazionali, come confermato dalle recenti dichiarazioni dell'entourage di Mbekezeli Mbokazi.

Thuram può finanziare il mercato della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus starebbe seriamente valutando la cessione di almeno uno dei big dell'attuale rosa per reperire risorse da reinvestire sul mercato. Tra i principali candidati ci sarebbe Khephren Thuram, protagonista di una costante crescita da quando è approdato a Torino due estati fa per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Il centrocampista francese, però, non partirà a qualsiasi prezzo. La dirigenza bianconera avrebbe infatti fissato una valutazione di circa 50 milioni di euro, cifra che garantirebbe una significativa plusvalenza e permetterebbe al club di finanziare nuovi innesti. Una richiesta elevata, soprattutto considerando la mancata convocazione del classe 2001 da parte di Didier Deschamps per il Mondiale, ma che potrebbe comunque non scoraggiare le società di Premier League, da tempo attente ai migliori talenti del campionato italiano.

Il Milan valuta Nkunku, il Napoli segue Mbokazi

Diversa, ma altrettanto interessante, la situazione che riguarda Christopher Nkunku. L'attaccante francese è reduce da una stagione altalenante in maglia rossonera, nella quale soltanto il buon rendimento nel finale di campionato ha contribuito a rendere meno negativo il bilancio complessivo della sua annata. Ruben Amorim sarebbe intenzionato a concedergli una nuova opportunità, convinto delle qualità del giocatore, ma il Milan non lo considererebbe incedibile. Davanti a un'offerta di circa 40 milioni di euro, infatti, il club rossonero potrebbe prendere in considerazione la cessione del francese dopo una sola stagione.

Nel frattempo, il Napoli continua a guardare anche al mercato internazionale.

A confermare l'interesse degli azzurri per Mbekezeli Mbokazi è stato direttamente il procuratore del difensore sudafricano classe 2005 del Chicago Fire: "C'è un grande interesse da parte del Napoli per Mbokazi. Per il momento non ho sentito Manna, ma se si dovesse trovare l'accordo tra i due club potrebbe giocare a Napoli". Un'apertura che conferma come il giovane centrale sia tra i profili monitorati dalla dirigenza partenopea in ottica futura.