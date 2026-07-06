Il Torino si assicura il suo primo rinforzo per la nuova stagione: Gaetano Oristanio, attaccante classe 2002 ed ex Venezia, è ufficialmente arrivato all'aeroporto di Torino Caselle. Il giovane talento è stato accolto dal nuovo team manager granata, Alessandro Gazzi, segnando l'inizio della sua avventura sotto la guida del tecnico Ignazio Abate. L'operazione di mercato si è concretizzata con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a una cifra intorno ai cinque milioni di euro, un'intesa che promette di rafforzare il reparto offensivo granata.

I dettagli dell'accordo e l'agenda del calciatore

L'accordo per l'arrivo di Oristanio è stato raggiunto con il Venezia, dopo che il Torino ha finalizzato le trattative con il direttore sportivo del club veneto, Filippo Antonelli. Il fantasista, che a settembre compirà ventiquattro anni, ha manifestato una chiara preferenza per la destinazione granata, declinando l'offerta ricevuta dal Cagliari. I prossimi giorni saranno cruciali per il calciatore: è atteso nei primi giorni della prossima settimana per sottoporsi alle visite mediche di rito, passaggio fondamentale prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà al club del presidente Urbano Cairo. Successivamente, a partire da venerdì, Oristanio sarà regolarmente a disposizione di mister Abate, pronto per iniziare gli allenamenti con la sua nuova squadra.

Il profilo di Oristanio e le condizioni contrattuali

Nella sua ultima stagione, Gaetano Oristanio ha militato in prestito al Parma, dove ha collezionato ventuno presenze e messo a segno un gol. Tuttavia, la sua annata è terminata anzitempo a causa di un problema al ginocchio, una circostanza che ha richiesto un'attenta valutazione. Proprio questa incognita fisica ha giocato un ruolo determinante nelle negoziazioni, permettendo al direttore sportivo Gianluca Petrachi di strappare condizioni economiche particolarmente favorevoli per il Torino. Il diritto di riscatto è stato fissato a soli cinque milioni di euro, una cifra a cui si aggiungerà una percentuale su una futura rivendita del giocatore.

Se le prestazioni di Oristanio convinceranno la società granata a esercitare l'opzione a fine stagione, per lui è già pronto un contratto quadriennale, segno della fiducia riposta nelle sue potenzialità a lungo termine.

Ruolo tattico e concorrenza nel nuovo Torino

Nel modulo 3-4-2-1 disegnato da mister Abate, Gaetano Oristanio è destinato a ricoprire il ruolo di trequartista. La sua posizione lo vedrà agire alle spalle del terminale offensivo Giovanni Simeone, in coppia con Nikola Vlasic, con il compito di innescare e supportare le azioni d'attacco. Per conquistare una maglia da titolare e affermarsi nel nuovo scacchiere tattico, Oristanio dovrà comunque affrontare una sana competizione interna. Si confronterà con altri giovani talenti della rosa, come Alieu Njie e Alessio Cacciamani, in una sfida che promette di elevare il livello tecnico e agonistico del reparto.