L'ex presidente Donald Trump ha definito i Mondiali di calcio un "successo spettacolare", esprimendo grande soddisfazione per la conclusione della manifestazione. Trump ha elogiato le forze dell’ordine, il cui impegno ha reso questa edizione "la Coppa del Mondo più sicura e spettacolare della storia, di gran lunga". Ha poi rivolto un pensiero ad Andrew Giuliani e al presidente FIFA, Gianni Infantino, per l’ottimo lavoro: "Pochi eguaglieranno i suoi risultati nel portare la Coppa del Mondo a un livello che nessuno riteneva possibile".

A New York, Trump ha ospitato Infantino e stelle del calcio, esprimendo entusiasmo per il torneo.

L'edizione è stata definita "uno degli eventi sportivi più grandi di sempre", con impatto su sport e società. Infantino ha ribadito il valore di unità: "Abbiamo unito il mondo", aggiungendo che "il sogno americano si è realizzato". Il presidente FIFA ha evidenziato il successo di pubblico e ascolti televisivi, unendo persone da ogni parte del globo.

Sicurezza e partecipazione: un'edizione da record

La sicurezza, apprezzata da Trump, ha meritato il ringraziamento pubblico alle forze dell’ordine. Nessun incidente rilevante è stato registrato durante il torneo, nonostante le preoccupazioni iniziali. Infantino ha evidenziato "milioni di persone riunite pacificamente e gioiosamente negli Stati Uniti, Canada e Messico", celebrando comunità e condivisione.

Il presidente FIFA ha presentato all'ONU un pallone ufficiale della finale, definendolo "un oggetto magico che unisce il mondo".

Record di pubblico e il messaggio universale del calcio

L'edizione dei Mondiali, la più grande della storia, ha visto quarantotto squadre e oltre cento partite tra USA, Canada e Messico. Stadi quasi sempre pieni hanno registrato circa 6,7 milioni di spettatori, un record. Infantino ha ribadito: "il calcio è diventato la lingua universale che tutti parlano per l'unità". Nonostante tensioni geopolitiche (polemiche sulla squadra iraniana, proteste dell’Argentina), il messaggio finale è stato di una manifestazione capace di superare le divisioni e promuovere la coesione internazionale. Infantino ha infine promesso l’impegno FIFA per sostenere cause sociali, specie la salute mentale dei giovani, come ponte tra culture e popoli.