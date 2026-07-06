Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha confermato di aver ricevuto una telefonata dall'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La chiamata è avvenuta in seguito all'espulsione del calciatore statunitense Folarin Balogun durante una partita dei Mondiali. Infantino ha tuttavia sottolineato che, nonostante il contatto, gli organi giudiziari della FIFA operano in totale autonomia e indipendenza, elementi cruciali per la credibilità e l'integrità del calcio.

Secondo quanto emerso, l'ex presidente Trump avrebbe manifestato il proprio disappunto per la decisione arbitrale che ha portato al cartellino rosso per Balogun, chiedendo chiarimenti sulla possibilità di una revisione.

Infantino ha però ribadito con fermezza: "Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e prendono decisioni in autonomia, senza alcuna influenza esterna". Il massimo dirigente della FIFA ha inoltre aggiunto che ogni procedura disciplinare segue regole precise e che nessuna pressione politica può modificarne l'esito.

L'indipendenza degli organi giudiziari FIFA

Infantino ha colto l'occasione per chiarire pubblicamente la posizione della federazione internazionale, enfatizzando che la trasparenza e l'indipendenza degli organi giudiziari rappresentano un principio fondamentale per la credibilità del calcio mondiale. "La FIFA si attiene a un codice etico e disciplinare molto rigoroso, applicato in ogni circostanza, a prescindere da chi sia coinvolto", ha spiegato Infantino.

La vicenda ha riacceso il dibattito sull'autonomia delle istituzioni sportive rispetto a potenziali pressioni politiche, specialmente in occasione di eventi di grande risonanza globale come i Mondiali di calcio.

Il caso Balogun e le pressioni politiche

La telefonata di Trump a Infantino è giunta dopo l'espulsione di Balogun, attaccante della nazionale statunitense, durante un incontro della fase a gironi della Coppa del Mondo. La decisione arbitrale aveva generato reazioni contrastanti negli Stati Uniti, con esponenti politici che avevano espresso pubblicamente il loro dissenso. Ciononostante, la FIFA ha ribadito che ogni decisione disciplinare viene presa esclusivamente sulla base delle immagini e dei referti ufficiali, escludendo interventi esterni.

Il caso Balogun si configura come un esempio concreto di come la governance sportiva internazionale debba confrontarsi con le pressioni di governi e leader politici, mantenendo salda la propria autonomia decisionale.