L'allenatore dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, ha manifestato forti perplessità riguardo alla gestione arbitrale in seguito alla partita degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 contro il Messico. Nonostante la nazionale inglese abbia conquistato il passaggio ai quarti, il tecnico tedesco ha voluto porre l'accento su alcune decisioni arbitrali che hanno generato polemiche, focalizzandosi in particolare sul cartellino rosso comminato a Quansah durante l'incontro.

Durante la conferenza stampa tenutasi al termine della gara, Tuchel ha espresso chiaramente il suo disappunto: "Per essere chiari, questo non era un cartellino rosso.

È intervenuto il Var e la decisione è stata presa". Il tecnico ha poi sollevato interrogativi cruciali: "Chi può ribaltare questa decisione? E quando? Su quali basi? È tutto molto strano per me, vogliamo coerenza". Le sue dichiarazioni evidenziano una pressante richiesta di maggiore uniformità nelle decisioni arbitrali, aspetto fondamentale in una competizione di risonanza globale come i Mondiali.

Le critiche di Tuchel e il riferimento a Infantino

Tuchel non ha circoscritto le sue critiche unicamente all'espulsione di Quansah, ma ha allargato il suo raggio d'azione ad altri episodi arbitrali che hanno interessato sia la sua squadra che altre nazionali. Con tono ironico, il tecnico ha domandato: "Penso che quello comminato a Declan Rice non fosse un cartellino giallo.

La Francia riavrà il cartellino giallo per Michael Olise, che non era un cartellino giallo?". Queste affermazioni sottolineano la percezione di una confusione diffusa e di una palese mancanza di coerenza nelle valutazioni arbitrali e nell'impiego del Var.

Il tecnico tedesco ha poi proseguito con un'ironia pungente sulla possibilità di presentare un ricorso ufficiale per l'espulsione di Quansah, domandando: "Da dove inizia tutto questo e dove finisce? Facciamo ricorso? Kane dovrebbe chiedere al presidente Trump? Forse sì". Questo riferimento sarcastico non solo evidenzia il suo disappunto, ma coinvolge implicitamente anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino, considerato da Tuchel il principale responsabile della gestione della giustizia sportiva all'interno del torneo.

Il dibattito sulle decisioni arbitrali ai Mondiali 2026

Le polemiche relative alle decisioni arbitrali e all'impiego del Var hanno rappresentato un elemento distintivo di diverse partite in questa edizione dei Mondiali. La pressante richiesta di coerenza e trasparenza, avanzata sia dagli allenatori che dai giocatori, è emersa come un tema centrale, specialmente in seguito a episodi altamente controversi come quello che ha visto protagonista Quansah. La gestione dei cartellini e le procedure per eventuali ricorsi rimangono argomenti di acceso dibattito, alimentando la discussione sulla necessità impellente di stabilire regole più chiare e uniformi.

In attesa di eventuali sviluppi o chiarimenti sulla situazione che riguarda Quansah, la nazionale inglese continua il suo percorso nel torneo.

La speranza è che le prossime sfide possano essere determinate unicamente dal merito sportivo e dal gioco espresso sul campo, piuttosto che da episodi arbitrali controversi che rischiano di alterare l'esito delle gare.