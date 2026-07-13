L'Udinese Calcio ha svelato il suo nuovo stemma celebrativo in occasione del 130° anniversario della fondazione del club, avvenuta il 30 novembre 1896. Questo simbolo accompagnerà i bianconeri in una stagione di grande valore storico, rendendo omaggio alla ricca tradizione e alla storia ultracentenaria della società friulana.

Il Simbolo delle Origini: la Stella Bianca

Il cuore del nuovo emblema è il ritorno della stella bianca, un elemento distintivo che adornava la prima maglia dell'Udinese. Questo dettaglio crea un ponte ideale, collegando l'anno di fondazione del club, il 1896, con il presente.

All'interno della stella, sono racchiusi il nome della società e le date "1896‑2026", insieme allo scudo bianconero. Quest'ultimo, simbolo inconfondibile di Udine e dell'Udinese, è raffigurato con la stessa inclinazione che caratterizzava la storica maglia con la stella, richiamando fedelmente la sua posizione originale di oltre un secolo fa.

Utilizzo e Valore Identitario del Nuovo Stemma

Lo stemma celebrativo avrà diverse applicazioni nel corso della stagione. Sarà presente sulla linea travel del club e su una selezione di accessori ufficiali, fungendo da filo conduttore per una collezione interamente dedicata a questo storico anniversario. L'obiettivo è rafforzare il legame con l'identità della squadra e celebrare il traguardo raggiunto.

Tuttavia, la società non ha ancora comunicato se il logo verrà applicato anche sulle divise da gioco per la stagione 2026‑27.

L'Udinese Calcio si distingue come il club calcistico italiano più antico dopo il Genoa. Questo nuovo simbolo è stato ideato per sottolineare la continuità ininterrotta con le proprie origini e per valorizzare la tradizione ultracentenaria della società friulana.