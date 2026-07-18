Mergim Vojvoda è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Udinese. L'esterno kosovaro è stato acquisito a titolo definitivo dal Como. Il club friulano ha annunciato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per un'ulteriore stagione.

Nato in Kosovo nel 1995, Vojvoda vanta duttilità tattica: impiegabile in difesa a quattro o come quinto a centrocampo, grazie a tecnica e propensione offensiva. Dopo gli inizi in Olanda e Belgio, è approdato in Serie A nel 2020 con il Torino (135 presenze, 3 gol). A gennaio 2025 è passato al Como, protagonista della storica qualificazione in Champions League (2 gol in 30 partite, semifinali di Coppa Italia).

Profilo internazionale

Punto fermo della nazionale kosovara, Vojvoda ne è stato capitano e detiene il record di presenze (74 partite, 3 gol). Vanta 12 presenze con l'Albania Under 21. Il suo arrivo all'Udinese rafforza la fascia destra con esperienza e qualità.

Il Como ha ceduto Vojvoda per 1,3 milioni di euro (quota fissa) più 300.000 di bonus. Il contratto biennale con opzione prevede un ingaggio in linea con il Como, ma su durata più lunga rispetto all’anno residuo.

Adattabilità tattica

Nell’ultima stagione al Como, Vojvoda ha collezionato 34 presenze (Serie A e Coppa Italia), con 2 gol e 2 assist. Si è distinto per corsa, velocità, qualità nei cross e inserimenti. All’Udinese, con Kosta Runjaic, potrà essere quinto di destra in una difesa a tre (libertà offensiva) o terzino destro in linea a quattro (maggiori compiti difensivi).

Con questa operazione, l'Udinese si assicura un giocatore affidabile e versatile, pronto a mettere la propria esperienza internazionale al servizio della squadra.