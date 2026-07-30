Le 55 federazioni nazionali aderenti all'Uefa hanno preso una decisione storica e unanime: il boicottaggio di tutte le competizioni organizzate dalla Fifa, inclusi i prestigiosi Mondiali di calcio. Questa drastica misura è la risposta diretta al progetto presentato dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, che mira alla "privatizzazione" della Coppa del Mondo.

La risoluzione è stata raggiunta durante una riunione d'emergenza, convocata dalle federazioni europee, che hanno mostrato una compattezza senza precedenti nella storia del calcio internazionale.

Tale unità sottolinea la gravità della situazione e la ferma volontà di difendere i principi fondamentali dello sport.

Il comunicato ufficiale, diffuso al termine dell'incontro, non lascia spazio a interpretazioni: "La Uefa e le sue 55 associazioni nazionali non parteciperanno alle competizioni Fifa". La nota prosegue, ribadendo con forza che "la Uefa e le sue 55 associazioni si presentano compatte e respingono in modo unanime ed inequivocabile la proposta Fifa di trasferire la proprietà della Coppa del Mondo e di altre competizioni Fifa a investitori privati". Il testo condanna inoltre apertamente il metodo adottato da Infantino, definendo la privatizzazione del torneo come un'azione "contraria all'essenza stessa del gioco" del calcio.

Le motivazioni del fermo rifiuto

La ferma posizione delle federazioni europee scaturisce dalla presentazione, da parte di Gianni Infantino, di un progetto che prevede la cessione di una quota della Coppa del Mondo a investitori privati. Secondo le informazioni emerse, tra i potenziali acquirenti figurerebbero soggetti con legami alla famiglia di Donald Trump. Le federazioni hanno giudicato questa proposta totalmente inaccettabile, sostenendo con determinazione che la governance e la proprietà delle principali competizioni calcistiche debbano rimanere sotto il controllo pubblico e delle istituzioni sportive preposte, garantendo così l'integrità e l'accessibilità del gioco.

Il comunicato ufficiale ribadisce con chiarezza che nessuna delle 55 squadre europee prenderà parte alle competizioni Fifa finché le attuali proposte di privatizzazione rimarranno attive.

La posizione dell'Uefa è perentoria: "L'Europa non legittimerà iniziative simili" e richiede esplicitamente garanzie concrete affinché la Fifa non apra più la governance o le competizioni alla proprietà privata, salvaguardando il futuro del calcio mondiale.

Una frattura storica tra Uefa e Fifa

Questa decisione segna una frattura di portata storica e senza precedenti nei rapporti tra le due massime organizzazioni calcistiche a livello mondiale. La straordinaria compattezza dimostrata dalle federazioni europee evidenzia la percezione di una minaccia grave al sistema calcistico e la decisa volontà di proteggere l'autonomia e i valori tradizionali che da sempre contraddistinguono questo sport. Il boicottaggio resterà in vigore in modo indefinito, fino a quando il controverso progetto non sarà completamente ritirato e non verranno fornite rassicurazioni formali e vincolanti riguardo il futuro assetto e la gestione delle competizioni internazionali.

La situazione è in costante e rapida evoluzione, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime ore. Il mondo del calcio internazionale osserva con grande attenzione le possibili e significative ripercussioni di questa storica presa di posizione da parte dell'Uefa, che potrebbe ridisegnare gli equilibri del calcio globale.