Il Cagliari ha ufficialmente avviato il suo ritiro precampionato, con la squadra guidata dal tecnico Pisacane che ha intrapreso le prime sessioni di lavoro sui campi di Assemini. L'obiettivo è preparare al meglio la formazione in vista degli impegni della stagione 2026-2027. Il gruppo ha iniziato il ritiro già dalla notte precedente, mentre alcune assenze sono state registrate per giustificati motivi. Il difensore Yerry Mina non ha preso parte agli allenamenti, essendo reduce dagli impegni con la nazionale colombiana ai recenti Mondiali. Allo stesso modo, l'esterno Oussama Idrissi è ancora alle prese con il percorso di recupero da un infortunio al legamento crociato.

Per il resto della rosa, la giornata è stata dedicata a esercizi specifici e attività di potenziamento in palestra, segnando l'inizio formale della preparazione atletica.

Contemporaneamente, importanti sviluppi si sono registrati sul fronte del calciomercato, con il club rossoblù attivo nel rafforzare la propria rosa. A Roma, presso la rinomata clinica Villa Stuart, si sono svolte le visite mediche per due nuovi innesti destinati a potenziare il centrocampo: Jacopo Fazzini e Harry Winks. L'arrivo di questi due calciatori rappresenta un passo significativo nella costruzione della squadra che affronterà la prossima annata sportiva, con l'intento di aggiungere qualità e profondità al reparto mediano.

I nuovi volti per il centrocampo del Cagliari

Jacopo Fazzini, giovane e promettente centrocampista offensivo classe 2003, giunge al Cagliari dalla Fiorentina. L'operazione è stata definita con la formula del prestito oneroso, che prevede un costo iniziale di circa 800 mila euro, con un diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro. Il direttore sportivo Accardi ha giocato un ruolo chiave e determinante nella trattativa, sfruttando l'ottimo rapporto consolidato durante la sua precedente esperienza all'Empoli. Questa sinergia ha permesso di convincere il giovane talento a sposare il progetto del club sardo, garantendo un innesto di prospettiva per il futuro.

Accanto a Fazzini, il Cagliari accoglie anche Harry Winks, un esperto centrocampista inglese nato nel 1996.

Winks porta con sé un notevole bagaglio di esperienza internazionale, avendo collezionato dieci presenze e una rete con la prestigiosa nazionale inglese tra il 2017 e il 2020. Cresciuto nel rinomato settore giovanile del Tottenham, il giocatore arriva dal Leicester City e vanta già una stagione di militanza nel campionato italiano, avendo vestito la maglia della Sampdoria. La sua presenza è destinata a conferire ulteriore solidità, visione di gioco e qualità al reparto mediano, elementi fondamentali per affrontare le sfide della Serie A.

Un rafforzamento strategico in vista della stagione 2026-2027

L'acquisizione di Jacopo Fazzini e Harry Winks rappresenta un rafforzamento strategico mirato per il centrocampo del Cagliari.

Entrambi i calciatori, dopo aver completato con successo le visite mediche a Roma, sono attesi in Sardegna già nel corso del pomeriggio, pronti a unirsi al resto della squadra e a mettersi a completa disposizione del tecnico Pisacane. L'innesto di un giovane talento con ampie prospettive di crescita come Fazzini e di un giocatore di provata esperienza internazionale e conoscenza del campionato italiano come Winks mira a fornire al tecnico diverse opzioni tattiche e a innalzare significativamente il livello di competitività della rosa in vista degli impegni che attendono il club nella stagione 2026-2027. L'obiettivo è costruire una squadra solida e ambiziosa.