La Spagna ha compiuto un passo fondamentale nel suo percorso al Mondiale 2026, conquistando l'accesso ai quarti di finale. La nazionale iberica ha superato il Portogallo con un risultato di 1-0 al termine di un incontro intenso e combattuto. La partita si è disputata nella serata del 6 luglio 2026, ospitata dall'imponente AT&T Stadium di Dallas. L'epilogo è stato emozionante: la rete decisiva è stata siglata da Mikel Merino. Il centrocampista spagnolo ha trovato il gol vittoria al primo minuto di recupero della ripresa, un momento cruciale che ha proiettato la squadra tra le otto migliori formazioni del torneo iridato.

Il trionfo nei minuti finali: la rete decisiva di Merino

L'incontro tra la Spagna e il Portogallo si è rivelato estremamente equilibrato per gran parte della sua durata, mantenendo alta la tensione fino agli istanti conclusivi. La sfida sembrava ormai avviata verso i tempi supplementari, ma è stato Mikel Merino a rompere l'equilibrio, realizzando la rete che ha sbloccato il risultato al 91° minuto di gioco. Il gol è giunto grazie a un preciso assist di Ferran Torres, che ha permesso a Merino di concretizzare l'azione decisiva. Questa vittoria ha garantito alla Spagna l'accesso diretto alla fase successiva, dove si misurerà con la squadra vincitrice dello scontro tra Stati Uniti e Belgio, nel prossimo duello dei quarti di finale.

Prossimo appuntamento: l'attesa per l'avversario

Il prossimo impegno della Spagna nei quarti di finale è fissato per venerdì 10 luglio alle ore 21:00. La sede di questo cruciale appuntamento sarà ancora l'AT&T Stadium di Dallas. La nazionale spagnola è ora in attesa di conoscere il proprio avversario. L'avversario emergerà dal confronto tra Stati Uniti e Belgio, che si contenderanno l'accesso ai quarti per sfidare la determinata squadra spagnola.

Il successo della Spagna sul Portogallo conferma la solidità e la determinazione della squadra in questo Mondiale. La qualificazione, ottenuta con una rete nei concitatissimi minuti di recupero, evidenzia la capacità di lottare fino alla fine. La prestazione ha permesso di superare un avversario di alto livello, dimostrando la maturità e la forza del collettivo spagnolo in una competizione così prestigiosa e impegnativa.