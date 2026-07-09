Gli Stati Uniti hanno ufficialmente espresso il proprio interesse a ospitare la Coppa del Mondo per Club del 2029. Questa importante notizia giunge da New York, dove sono stati avviati colloqui preliminari tra la Fifa e i funzionari statunitensi. L'obiettivo è valutare la fattibilità di organizzare il prestigioso torneo calcistico, capitalizzando l'entusiasmo e il successo generato dai recenti eventi dei Mondiali svoltisi nel Paese.

Andrew Giuliani, direttore esecutivo della task force della Casa Bianca per i Mondiali, ha enfatizzato il momento propizio che il calcio sta vivendo negli Stati Uniti.

«Il calcio non è più una storia americana del futuro: sta accadendo proprio ora. C’è una domanda enorme per venire negli Stati Uniti a vedere la Coppa del Mondo», ha dichiarato Giuliani. Le sue parole sottolineano la crescente popolarità dello sport e l'attrattiva internazionale degli eventi sportivi organizzati sul suolo americano, elementi chiave per una candidatura di successo.

La Proposta di Candidatura Statunitense

La Fifa, sebbene abbia già intrapreso i primi contatti con le autorità americane, non ha ancora fornito dettagli in merito all'eventuale coinvolgimento diretto del presidente Donald Trump nei colloqui. L'attenzione rimane focalizzata sulle prossime decisioni dell'organismo internazionale, che dovrà attentamente esaminare le diverse candidature presentate dai Paesi interessati a ospitare questa significativa manifestazione.

La Coppa del Mondo per Club del 2029 rappresenta una opportunità significativa per gli Stati Uniti. L'organizzazione di un evento di tale portata potrebbe infatti consolidare ulteriormente la loro posizione come destinazione privilegiata per i grandi eventi calcistici a livello mondiale. Un impegno di questa natura richiede una pianificazione dettagliata e un coordinamento efficace che coinvolga numerosi attori istituzionali e sportivi, garantendo la massima riuscita dell'evento.

Il Formato del Torneo e le Candidature Globali

Secondo le informazioni attualmente disponibili, la Coppa del Mondo per Club 2029 sarà la ventiduesima edizione di questo torneo internazionale e si prevede che si disputerà tra i mesi di giugno e luglio.

Oltre agli Stati Uniti, diverse altre nazioni hanno manifestato un concreto interesse o sono state indicate come potenziali candidati per l'organizzazione dell'evento. Tra queste figurano Inghilterra, Germania, Messico, Australia (in una candidatura congiunta con la Nuova Zelanda), Brasile, Qatar, Spagna e Marocco, a testimonianza del grande appeal globale della competizione.

La Fifa sta inoltre valutando un possibile ampliamento del formato del torneo, che potrebbe passare da trentadue a un massimo di quarantotto club partecipanti. La distribuzione degli slot tra le varie confederazioni è stata già definita dal Consiglio Fifa, stabilendo dodici posti per la UEFA, sei per la CONMEBOL, e quattro ciascuno per AFC, CAF e CONCACAF.

Un singolo slot è riservato all'OFC, mentre un ulteriore posto sarà assegnato al Paese ospitante, garantendo una rappresentanza equilibrata.

I criteri di qualificazione prevedono che le squadre vincitrici delle competizioni continentali tra il 2025 e il 2028 otterranno un posto. Le squadre aggiuntive saranno determinate attraverso i ranking quadriennali dei club. È inoltre prevista una limitazione di due club per associazione, con l'unica eccezione nel caso in cui i club campioni superino tale limite, assicurando così una maggiore diversità tra i partecipanti.