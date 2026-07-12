La semifinale tra Norvegia e Inghilterra è stata segnata da decisioni arbitrali controverse, riaccendendo il dibattito sull'applicazione del VAR e la coerenza dei suoi interventi.

Il primo episodio riguarda il gol di Andreas Schjelderup per la Norvegia. L'azione è nata da un contrasto a centrocampo dove Harry Kane ha perso il possesso. L'Inghilterra ha richiesto un fallo di Patrick Berg, ma il VAR non è intervenuto, convalidando la rete. Questa decisione ha richiamato un precedente nel torneo: un gol dell'Egitto contro l'Argentina era stato annullato per un fallo a distanza.

Ciò ha evidenziato una percepita disparità di trattamento e la narrativa di un doppio standard arbitrale.

Il pareggio inglese e il caso della spidercam

Il gol del pareggio (1-1) per l'Inghilterra, siglato da Jude Bellingham, è stato preceduto da un evento insolito: dopo un rinvio del portiere norvegese Nyland, il pallone ha toccato il cavo della spidercam, la telecamera sospesa. Questo contatto ha modificato la traiettoria, facendo cadere il pallone tra i piedi di Elliott Anderson, che ha avviato la manovra culminata nel gol.

Secondo il regolamento, l'arbitro avrebbe dovuto interrompere il gioco con un pallone a terra in caso di contatto con la spidercam. L'ex arbitro Eduardo Iturralde González ha chiarito: "Se il pallone colpisce la spidercam, è pallone a terra sì o sì.

In questa azione non è intervenuto il VAR perché non rientra tra i casi previsti". La mancata interruzione ha sollevato interrogativi e ha scatenato la ferma protesta del CT norvegese Solbakken e di diversi giocatori con l'arbitro Clément Turpin.

Regolamentarmente, la situazione è complessa: sebbene le norme prevedano l'interruzione del gioco in caso di contatto con oggetti esterni come la spidercam, il protocollo del VAR non consente un intervento specifico. Il VAR non ha potuto correggere la decisione. Questa limitazione ha alimentato un acceso dibattito sulla necessità di aggiornare i protocolli del VAR per garantire maggiore uniformità e trasparenza nelle decisioni.