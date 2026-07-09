Il Venezia ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante kosovaro Albion Rrahmani, proveniente dallo Sparta Praga. L'operazione di calciomercato, tra parte fissa e bonus, si attesta su un valore complessivo di 9,5 milioni di euro: 7,5 milioni come base fissa e 2 milioni legati a bonus. Il centravanti, che compirà 26 anni ad agosto, si legherà al club lagunare con un contratto pluriennale.

L'investimento e i dettagli dell'accordo

Il trasferimento di Rrahmani rappresenta uno degli investimenti più significativi nella storia recente del Venezia.

L'accordo economico prevede un versamento iniziale di 7,5 milioni di euro, a cui si aggiungono 2 milioni di euro in bonus, per un costo totale di 9,5 milioni di euro. Inoltre, allo Sparta Praga spetterà una percentuale sulla futura rivendita del calciatore, clausola che evidenzia la fiducia nelle sue potenzialità.

Profilo del giocatore e obiettivi in Serie A

Albion Rrahmani, attaccante di nazionalità kosovara, approda al Venezia dopo due stagioni con lo Sparta Praga, dove ha mostrato le sue qualità offensive. Il club lagunare punta su di lui per rinforzare il reparto avanzato in vista del ritorno in Serie A.

Un acquisto storico per il Venezia

L'operazione che porta Rrahmani in laguna è ormai ai dettagli finali e si preannuncia come l'acquisto più oneroso nella storia del Venezia, superando i precedenti record del club.

L'intesa economica, come già indicato, si basa su 7,5 milioni di euro fissi più 2 milioni di euro di bonus, con l'aggiunta della clausola sulla futura rivendita. Questa condizione rafforza la fiducia riposta dal club nel valore futuro del calciatore.

Il centravanti, che festeggerà i 26 anni ad agosto, è atteso a Venezia nei prossimi giorni per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla squadra arancioneroverde.