Il Venezia FC ha ufficialmente presentato la sua nuova maglia home per la stagione 2026/2027, un evento che segna il prestigioso ritorno della squadra in Serie A. La divisa, attesa con grande interesse dai tifosi, è disponibile da oggi sia attraverso il canale online che negli store ufficiali del club, rappresentando un momento chiave per la società e per l'intera comunità sportiva lagunare.

Il design della nuova maglia si distingue per la sua eleganza e modernità, pur mantenendo un forte legame con la tradizione. Predominantemente nera, la divisa è sapientemente attraversata da bande simmetriche arancioni e verdi, che si estendono sia sul fronte che sul retro.

Un elemento distintivo è il colletto a polo a costine, anch'esso nei colori sociali arancione e verde, che evoca lo stile classico del calcio. Polsini rialzati e dettagli di finitura accurati completano il look, conferendo alla maglia un'estetica raffinata e riconoscibile.

La partnership strategica con Nocta e Drake

Un aspetto fondamentale di questa presentazione è la collaborazione con Nocta, il rinomato brand fondato dal celebre rapper canadese Drake. Questa partnership va oltre la semplice sponsorizzazione tecnica: Drake è infatti un investitore chiave del Venezia e ha giocato un ruolo cruciale nella promozione di una significativa raccolta fondi da 100 milioni di euro. Tale iniziativa ha facilitato l'ingresso di nuovi proprietari nella società, tra cui l'attuale presidente Francesca Bodie.

La scelta di unire le forze con Nocta sottolinea la visione del club di fondere innovazione e identità locale con una prospettiva internazionale, proiettando il Venezia in un contesto globale.

Il lancio e la visione futura del club

Il lancio ufficiale della maglia è avvenuto il 15 luglio alle 10:00 CET, come precedentemente annunciato dal club. Per coinvolgere attivamente la propria base di sostenitori, il Venezia ha invitato i tifosi a iscriversi alla newsletter ufficiale, garantendo loro un accesso privilegiato a tutte le novità e ai prodotti esclusivi del club. Questa strategia di comunicazione mira a rafforzare il legame tra la società e i suoi sostenitori, valorizzando il senso di appartenenza e l'esclusività.

Il ritorno in Serie A non è solo un traguardo sportivo, ma anche una piattaforma per il Venezia FC per rilanciare la propria immagine. Attraverso la nuova maglia e la partnership con Nocta, il club intende consolidare la propria presenza sul panorama calcistico nazionale e internazionale. L'iniziativa evidenzia la volontà di investire in progetti innovativi e di attrarre figure di spicco come Drake, testimoniando l'ambizione e le prospettive di crescita del club per il futuro.