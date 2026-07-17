La città di Verona si prepara a tributare l'ultimo omaggio a Osvaldo Bagnoli, figura leggendaria del calcio italiano e l'allenatore che condusse l'Hellas alla storica conquista dello scudetto. Il sindaco Damiano Tommasi ha ufficialmente proclamato il lutto cittadino per martedì 21 luglio, giorno in cui si terranno le solenni esequie di Bagnoli nella suggestiva Basilica di San Zeno, un luogo di profondo significato per l'intera comunità veronese.

La notizia della scomparsa di Osvaldo Bagnoli, avvenuta presso l'ospedale Borgo Roma di Verona, ha generato un profondo cordoglio nel mondo dello sport e tra i cittadini della città scaligera.

Per l'intera giornata di martedì, la bandiera civica sarà esposta a mezz'asta in tutte le sedi comunali, un gesto simbolico di vicinanza e rispetto da parte dell'intera comunità. Questo tributo intende sottolineare l'importanza inestimabile che Bagnoli ha rivestito non solo per il calcio, ma anche per il tessuto sociale e l'identità di Verona.

L'artefice di un'impresa leggendaria: lo scudetto del Verona

Osvaldo Bagnoli fu l'indiscusso protagonista di una delle pagine più gloriose e inaspettate del calcio italiano. Fu lui a guidare il Verona verso la memorabile conquista dello scudetto nella stagione 1984-1985. Arrivato sulla panchina gialloblù nel 1981, dopo aver già condotto il Cesena in Serie A, Bagnoli seppe forgiare una squadra caratterizzata da una compattezza straordinaria e una determinazione incrollabile, riuscendo a sorprendere ogni aspettativa.

Il 12 maggio 1985, con il pareggio per 1-1 sul campo dell'Atalanta, il Verona si laureò campione d'Italia per la prima volta nella sua storia, un'impresa che rimarrà indelebile.

Prima di intraprendere la brillante carriera da allenatore, Bagnoli fu un solido calciatore, vestendo le prestigiose maglie di Milan, Verona e Spal. Il suo percorso da tecnico lo vide protagonista anche al Genoa, dove ottenne un significativo quarto posto in campionato e una storica semifinale di Coppa UEFA, eliminato dall'Ajax. Successivamente, guidò l'Inter, raggiungendo un eccellente secondo posto in Serie A al suo primo anno, prima di ritirarsi dal calcio a 59 anni dopo un'annata più difficile e un esonero.

Il ricordo e il profondo legame con la città

La scelta di celebrare le esequie nella Basilica di San Zeno testimonia il profondo tributo e l'affetto della città di Verona. La comunità riconosce in Bagnoli non solo l'artefice di un'impresa sportiva irripetibile, ma anche un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. Il lutto cittadino e l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sono l'espressione tangibile di una comunità che si stringe con commozione attorno alla famiglia e agli amici di Bagnoli in questo momento di dolore.

Negli ultimi tempi, Bagnoli aveva affrontato con coraggio una patologia neurodegenerativa che aveva reso necessario il suo trasferimento presso una struttura specializzata, a seguito di un periodo di ricovero ospedaliero dovuto a un quadro clinico complesso. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo del calcio e, in particolare, nella città di Verona, che lo ha visto protagonista di una delle più grandi e amate imprese sportive italiane.