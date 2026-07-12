Il mercato continua a offrire nuovi spunti per le big di Serie A. La Juventus sarebbe ancora al lavoro per individuare il portiere da affiancare al proprio reparto e Guglielmo Vicario continuerebbe a rappresentare una delle piste più concrete. Parallelamente, l'Inter guarda al futuro e avrebbe messo nel mirino un talento del Feyenoord per rinforzare le corsie esterne.

Vicario apre alla Juventus: il Tottenham lavora alla cessione

Secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, Guglielmo Vicario resterebbe tra i giocatori in uscita dal Tottenham e avrebbe già espresso la propria preferenza in vista della prossima stagione.

L'estremo difensore italiano, infatti, avrebbe indicato la Juventus come destinazione gradita, davanti anche al Napoli, altro club che sarebbe stato contattato per valutare un eventuale trasferimento.

La formula su cui starebbero ragionando le parti sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe alla Juventus di limitare l'investimento iniziale. L'interesse per Vicario sarebbe inoltre legato alle difficoltà riscontrate su altri obiettivi. Tra questi c'è Emiliano Martínez, per il quale l'Aston Villa continuerebbe a chiedere una cifra ritenuta troppo elevata dai bianconeri, non inferiore ai 10 milioni di euro. Proprio questo scenario avrebbe riportato in primo piano il nome dell'ex Empoli, considerato un'opportunità più sostenibile sotto il profilo economico.

Inter, spunta Read: il talento del Feyenoord convince la dirigenza

Anche l'Inter continua a muoversi con attenzione sul mercato. La ricerca di un esterno resta una delle priorità della dirigenza e nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Givairo Read, laterale destro del Feyenoord considerato tra i prospetti più interessanti del panorama europeo.

Il classe 2006, nonostante la giovane età, ha già accumulato esperienza ad alti livelli tra Eredivisie e Champions League, attirando l'interesse di diversi top club. Bayern Monaco e Manchester City lo avrebbero infatti seguito con attenzione nei mesi scorsi, a conferma del suo enorme potenziale. Il Nottingham Forest avrebbe già presentato al Feyenoord un'offerta vicina ai 20 milioni di euro, senza però trovare un accordo.

Servirebbe quindi una proposta più convincente per gli olandesi ma si tratterebbe comunque di una somma che rientrerebbe anche nei parametri economici dell'Inter, pronta a inserirsi qualora si aprissero i margini per una trattativa.