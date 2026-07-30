Il Chelsea ha ufficializzato l'ingaggio di Maxence Lacroix, difensore francese, dal Crystal Palace. Il trasferimento prevede un contratto fino al 2032 e una cifra di 60 milioni di euro. Lacroix, 26 anni, con sette presenze in nazionale (inclusa la semifinale dei Mondiali persa contro la Spagna), è stato acquistato per 60 milioni di euro. Prodotto del settore giovanile del Sochaux ed ex Wolfsburg, ha vinto l’Europa Conference League con il Crystal Palace la scorsa primavera. Il Chelsea ha anche annunciato l’ingaggio del centrocampista inglese Morgan Rogers per 137 milioni di euro (record per un giocatore inglese) e del difensore italiano Marco Palestra (21 anni) per 57 milioni di euro.

Lacroix: leader per la difesa Blues

L’arrivo di Maxence Lacroix risponde all’esigenza del Chelsea di inserire esperienza e personalità. Il difensore francese, leader della retroguardia, è stato protagonista al Crystal Palace, contribuendo a successi recenti: FA Cup, Community Shield e Conference League in due stagioni.

La trattativa, che ha visto il Crystal Palace accettare un’offerta di 61 milioni di euro, porta Lacroix a essere un rinforzo chiave per la difesa del Chelsea, guidata dal manager Xabi Alonso. Il giocatore si inserirà in una linea difensiva a tre, schema già utilizzato con successo al Crystal Palace sotto Oliver Glasner.

Strategia di mercato Chelsea

L'ingaggio di Maxence Lacroix si inserisce in una strategia di mercato del Chelsea mirata a rafforzare la squadra con esperienza internazionale e talenti.

Oltre a Lacroix, il club ha ufficializzato gli acquisti di Morgan Rogers, Geovany Quenda e Marco Palestra, profili selezionati per le esigenze tattiche del nuovo allenatore. In difesa, Lacroix dovrà competere con Colwill, Fofana, Chalobah, Hato, Tosin, Sarr, Disasi, Badiashile e Anselmino per un posto da titolare. La sua esperienza e i successi in Inghilterra lo candidano a diventare un punto di riferimento nella nuova stagione dei Blues.