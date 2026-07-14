Il Club Brugge ha ufficialmente annunciato l'ingaggio di Yann Sommer, il portiere svizzero di 37 anni, che si unisce alla squadra con un contratto triennale. L'accordo, reso noto il 14 luglio 2026, lega Sommer ai campioni del Belgio fino al 2029, segnando un nuovo capitolo dopo l'esperienza con l'Inter.
Una carriera di successi tra Bundesliga e Serie A
Yann Sommer porta con sé un bagaglio di esperienze significative. Ex nazionale svizzero con 94 presenze, si era ritirato dalla scena internazionale dopo la partecipazione a Euro 2024. La sua carriera lo ha visto protagonista per un decennio al Borussia Mönchengladbach, consolidando la sua reputazione.
Nel gennaio 2023, ha compiuto un importante passo trasferendosi al Bayern Monaco, chiamato a sostituire l'infortunato Manuel Neuer.
Nelle ultime due stagioni, Sommer ha difeso i pali dell'Inter, contribuendo alla conquista di due scudetti. Con i nerazzurri ha anche raggiunto la prestigiosa finale di Champions League nel 2025, un'esperienza culminata con la sconfitta contro il PSG.
Il nuovo ruolo al Club Brugge
L'arrivo di Yann Sommer al Club Brugge rappresenta un rinforzo per la compagine belga, che competerà nuovamente in Champions League. Il portiere svizzero subentra a Simon Mignolet, il portiere belga che ha concluso la sua carriera da giocatore. Il contratto triennale siglato lo impegna con il club fino al 30 giugno 2029, garantendo stabilità alla difesa del Brugge.
Dettagli dell'accordo
L'ufficializzazione dell'ingresso di Yann Sommer nel Club Brugge è avvenuta il 14 luglio 2026, con un accordo che ne definisce la permanenza fino alla fine di giugno 2029. Il valore di mercato del portiere svizzero è attualmente stimato in 2 milioni di euro, un dato che sottolinea l'investimento del club belga in un atleta di comprovata esperienza.