È ufficiale: Nicolò Zaniolo e l'Udinese proseguiranno il loro percorso insieme almeno fino al 2029. L'accordo, siglato in serata, pone fine a una lunga e complessa trattativa che ha animato il calciomercato estivo, culminando con il rinnovo di contratto del fantasista. La nuova intesa prevede un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio e la possibilità di estendere il rapporto per un ulteriore anno, fino al 2030, a discrezione del club friulano.

Le ultime settimane non sono state facili per il ventisettenne attaccante. Zaniolo aveva infatti manifestato pubblicamente il proprio malcontento riguardo al contratto precedentemente siglato, risalente al suo arrivo in Friuli in prestito dal Galatasaray.

Nonostante il trasferimento fosse stato trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo, non erano state apportate modifiche né in termini economici né di durata. Questa situazione aveva generato settimane di accese discussioni e una situazione di stallo che, in più occasioni, aveva fatto temere una rottura definitiva tra le parti. La sua assenza nella prima fase della preparazione, giustificata da un certificato medico, aveva ulteriormente alimentato le voci e le speculazioni.

L'ufficialità e il futuro immediato

La svolta decisiva è arrivata oggi, con la firma apposta sul nuovo accordo che sancisce il legame tra Zaniolo e l'Udinese fino al 2029, con l'opzione per un'ulteriore stagione.

Il club e il giocatore hanno voluto celebrare l'intesa con una nota congiunta, che recita: "Udinese calcio e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni". Già da domani, il talentuoso calciatore si aggregherà alla squadra guidata dal tecnico Kosta Runjaic e partirà alla volta del ritiro austriaco di Lienz, pronto a mettersi a disposizione per la nuova stagione.

Il percorso di Zaniolo in bianconero e le aspettative

Questo rinnovo contrattuale giunge al termine di un periodo intenso, caratterizzato da assenze agli allenamenti e da una trattativa serrata. L'Udinese, al momento del riscatto del cartellino di Zaniolo dal Galatasaray, aveva promesso un adeguamento e un prolungamento del contratto, un impegno che si è concretizzato solo dopo un confronto prolungato.

Nella sua prima stagione con la maglia bianconera, Nicolò Zaniolo si è dimostrato un elemento fondamentale, collezionando trentaquattro presenze tra tutte le competizioni, arricchite da sei gol e sei assist. Con il nuovo accordo, sia il club che il giocatore esprimono la volontà di consolidare ulteriormente il loro rapporto e di puntare a traguardi sempre più ambiziosi, rafforzando la posizione di Zaniolo come pilastro della squadra friulana.