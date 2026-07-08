Il Torino ha ufficialmente annunciato il rinnovo del contratto del suo capitano e attaccante di punta, Duván Zapata. L'accordo, siglato l'8 luglio 2026, estende il legame del bomber colombiano con il club granata fino al 30 giugno 2028. Una mossa strategica che conferma la centralità del giocatore nel progetto tecnico della società piemontese.

L'avventura di Zapata sotto la Mole, iniziata nel settembre 2023, prosegue dunque per altre due stagioni. Con la maglia granata, l'attaccante colombiano ha finora collezionato 75 presenze e realizzato 19 gol.

Un bilancio che evidenzia il suo contributo cruciale nell'assetto offensivo della squadra e la sua costante presenza come punto di riferimento in campo.

La decisione di Duván Zapata, 35 anni, di prolungare il suo rapporto con il Torino è un segnale forte di attaccamento e fiducia reciproca. Nonostante il precedente accordo fosse in scadenza nel 2027, il giocatore ha optato per la prosecuzione, generando grande soddisfazione nella società. Il club ha infatti ribadito il ruolo centrale dell'attaccante nel progetto tecnico, riconoscendone appieno le qualità tecniche, l'esperienza e la leadership.

Preparazione e recupero dall'infortunio

L'esperto bomber colombiano ha già intrapreso la preparazione estiva per la nuova stagione con notevole determinazione.

Da circa una settimana, Zapata è al lavoro per ritrovare la migliore condizione fisica, aspetto fondamentale dopo un campionato precedente segnato da un grave infortunio. Questo periodo di recupero e riatletizzazione è cruciale per permettergli di iniziare la prossima annata al massimo delle sue potenzialità, mettendo definitivamente da parte le difficoltà fisiche passate.

Il ruolo chiave di Zapata nel progetto granata

Il prolungamento del contratto fino al 2028 è una chiara conferma della fiducia che il Torino ripone in Duván Zapata. L'attaccante continuerà a vestire la fascia di capitano, simbolo della sua leadership e della sua influenza all'interno dello spogliatoio. La sua permanenza assicura alla squadra un punto di riferimento solido, capace di guidare l'attacco e di ispirare i compagni con la sua esperienza e il suo carisma, elementi indispensabili per gli obiettivi futuri del club.