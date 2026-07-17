Zinedine Zidane si appresta a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale francese di calcio. L'ex allenatore del Real Madrid subentrerà a Didier Deschamps, il quale concluderà il suo incarico sulla panchina dei Bleus dopo la sfida per il terzo posto contro l'Inghilterra ai Mondiali 2026. Questa successione giunge in seguito all'eliminazione della Francia in semifinale, dove è stata battuta dalla Spagna con un risultato di 2-0.

L'indiscrezione circolava da tempo ed è divenuta una certezza dopo la recente sconfitta. Zidane, che alla guida del Real Madrid ha conquistato ben undici trofei, inclusi tre prestigiose Champions League, è atteso alla firma di un contratto che lo legherà alla federazione fino al 2030.

Il suo mandato avrà come obiettivi primari la guida della Francia agli Europei del 2028 e ai Mondiali del 2030.

Il ciclo di Deschamps e l'arrivo di Zidane

Didier Deschamps conclude la sua esperienza alla guida della Francia dopo un ciclo di quattordici anni, caratterizzato da successi significativi. Tra questi spiccano la vittoria del Mondiale 2018 e della Nations League 2021, oltre a due finali raggiunte ma perse: quella dell'Europeo 2016 e quella del Mondiale in Qatar 2022. La sua ultima apparizione sarà la finalina contro l'Inghilterra, che segnerà l'inizio ufficiale dell'era Zidane.

Il passaggio di consegne in panchina è stato accolto con ottimismo da ex compagni e figure del settore. Robert Pires ha espresso il suo pensiero: "La sconfitta è dolorosa, ma il futuro prossimo è bello, buono e promettente.

Zizou sa cosa bisogna fare, non ripetere gli errori commessi contro la Spagna. Questo però non toglie merito a tutto ciò che Deschamps ha realizzato come allenatore in questi anni. Credo che il suo percorso sia più che positivo, ci ha portato pressione, gioia e vittorie". Anche Alain Boghossian, campione del mondo nel 1998 al fianco di Zidane e Deschamps, ha evidenziato: "C'è molto da fare. Zidane si baserà in parte su quanto costruito da Didier in questi quattordici anni, poiché ci sono molte cose positive. Successivamente, dovremo elevare il nostro livello, perché di fronte all'avversità possiamo crollare".

Lo staff di Zidane e le ambizioni future

Zidane sarà affiancato da due dei suoi collaboratori più fidati: David Bettoni e Hamidou Msaidie.

Il nuovo staff tecnico è già operativo, con riunioni costanti, sia di persona che in videoconferenza, per pianificare i prossimi impegni della squadra, con un'attenzione particolare all'Europeo del 2028. Ex compagno di Deschamps sia in nazionale che ai tempi della Juventus, Zidane si prepara ad affrontare quella che si preannuncia come la sfida più significativa della sua carriera da allenatore. Dopo aver lasciato il Real Madrid, aveva declinato altre proposte, focalizzando tutte le sue energie sull'opportunità di guidare la Francia.

Nelle prossime giornate si attendono le ultime formalità burocratiche per l'annuncio ufficiale. L'arrivo di Zidane segna l'inizio di una nuova fase per la nazionale francese, alimentando grandi aspettative per il suo futuro.