Il mercato continua a intrecciare i destini delle big di Serie A, con Juventus, Milan e Roma impegnate a valutare nuovi rinforzi in vista dell'inizio della stagione. I bianconeri potrebbero tornare a pensare a Joshua Zirkzee, nuovamente in uscita dalla Premier League, mentre il Milan starebbe tentando l'inserimento nella corsa a Franco Mastantuono. Nella Capitale, invece, i giallorossi avrebbero individuato in Ivan Fresneda il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Zeki Celik sulla corsia destra.

Zirkzee si propone a Juventus e Como, il Milan entra nella corsa per Mastantuono

Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira su X, Joshua Zirkzee sarebbe pronto ancora una volta a lasciare la Premier League nel corso di questa estate. Gli agenti dell'attaccante olandese avrebbero infatti proposto il centravanti sia alla Juventus sia al Como, due società alla ricerca di un nuovo numero nove per completare il reparto offensivo. L'ex Bologna rappresenta un profilo già conosciuto in Serie A e potrebbe diventare una delle opportunità più interessanti delle ultime settimane di mercato. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, una cifra importante ma non proibitiva per club intenzionati a investire su un attaccante ancora nel pieno della crescita.

Non è escluso, quindi, che il nome di Zirkzee possa rientrare nel ballottaggio dei profili valutati da Juventus e Como da qui alla chiusura della finestra estiva.

Nel frattempo anche il Milan continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur su X, la società rossonera avrebbe messo nel mirino Franco Mastantuono. Il talento argentino dovrebbe lasciare il Real Madrid in questa sessione di mercato, ma soltanto con la formula del prestito, così da trovare il minutaggio che difficilmente avrebbe in Spagna. Proprio questa situazione avrebbe spinto il Milan a inserirsi nella corsa, pur sapendo di dover fronteggiare una concorrenza agguerrita: Fiorentina, Juventus e diversi club di Premier League starebbero infatti seguendo con attenzione l'evoluzione della vicenda.

La Roma pensa a Fresneda per il dopo Celik

Anche la Roma continua a muoversi sul mercato per completare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato dall'insider Damiano Coccia su X, il club giallorosso avrebbe individuato in Ivan Fresneda il principale candidato per sostituire Zeki Celik, passato alla Juventus a parametro zero.

Il terzino spagnolo sarebbe un profilo particolarmente apprezzato sia dall'allenatore sia dal direttore sportivo Tony D'Amico, convinti che il suo arrivo possa innalzare il livello qualitativo della fascia destra. L'operazione, tuttavia, richiederà un investimento significativo: la valutazione del giocatore si aggirerebbe infatti intorno ai 15 milioni di euro.