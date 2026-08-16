Il mercato dei portieri continua a essere uno dei dossier più delicati in casa Juventus, con diversi profili ancora sul tavolo e una situazione in continua evoluzione. Secondo le ultime indiscrezioni riferite da Fabrizio Romano, Atubolu e Vicario sarebbero in attesa di un eventuale via libera bianconero, mentre restano aperte altre piste come Emiliano Martinez e Zion Suzuki. Intanto potrebbe cambiare anche il futuro di Loftus-Cheek al Milan, mentre Torino e Atalanta lavorano rispettivamente alle cessioni di Njie e all'acquisto di Savona.

Juventus, Atubolu e Vicario aspettano il segnale: Suzuki torna in corsa

La Juventus continua a riflettere sul nuovo portiere e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, Noah Atubolu sarebbe ancora in attesa della chiamata bianconera. L’estremo difensore del Friburgo, infatti, sarebbe stato messo momentaneamente in stand by dalla dirigenza, che non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Una situazione molto simile a quella di Guglielmo Vicario: il numero uno del Tottenham, stando alle indiscrezioni, avrebbe un’intesa con la Juventus dallo scorso giugno e sarebbe pronto a trasferirsi a Torino non appena arrivasse il via libera. Restano comunque sul tavolo altre possibilità.

Emiliano Martinez continua a essere un nome monitorato, anche se la trattativa con l’Aston Villa era stata accantonata per i costi ritenuti troppo elevati. Anche Zion Suzuki resta un profilo seguito, soprattutto dopo il clamoroso mancato trasferimento al PSG: il giapponese era stato infatti indicato da Romano come uno degli obiettivi della Juventus prima dell'accelerata del club francese.

Milan, svolta Loftus-Cheek, Torino e Atalanta, ore decisive

Sempre secondo Fabrizio Romano, potrebbe invece cambiare radicalmente il futuro di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, inizialmente considerato tra i principali giocatori in uscita dal Milan, avrebbe convinto Ruben Amorim durante la pre-season, tornando così a essere una pedina importante per il progetto rossonero.

Non è quindi da escludere nemmeno un possibile rinnovo, considerando che l'attuale contratto è in scadenza nel 2027.

Sul fronte Torino, invece, Nicolò Schira riferisce di un'offerta del Salisburgo da 12 milioni di euro più il 25% sulla futura rivendita per Alieu Njie. L'ala avrebbe già trovato l'accordo personale con il club austriaco per un contratto fino al 2031, ma i granata vorrebbero incassare una cifra superiore: i colloqui proseguono. Intanto si avvicina anche il ritorno in Serie A di Nicolò Savona: l'ex Juventus, oggi al Nottingham Forest, sarebbe sempre più vicino all'Atalanta, con un principio di accordo tra le parti e un contratto fino al 2031 già pronto. Il profilo è da tempo uno dei preferiti di Cristiano Giuntoli.