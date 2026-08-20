Alberto Aquilani si prepara al suo debutto in Serie A sulla panchina del Sassuolo, ma dovrà affrontare la sfida contro l’Atalanta con diverse assenze importanti. Tra queste, spicca quella di Domenico Berardi, il capitano neroverde, il cui recupero dall'infortunio alla caviglia destra lo rende molto probabile al forfait per la prima giornata di campionato. Berardi aveva già saltato la recente gara di Coppa Italia contro il Cesena a causa dello stesso problema.

La situazione per il Sassuolo è ulteriormente complicata dalle incertezze che circondano Pinamonti e Thorsvedt, entrambi intenzionati a lasciare la squadra e, di conseguenza, non previsti tra i convocati.

Per l'attacco, Aquilani dovrebbe schierare Bowie come punta centrale, affiancato sugli esterni da Volpato e Laurientè. In difesa, la presenza di Idzes rimane in dubbio ma, se dovesse recuperare, farebbe coppia con Odenthal. Sulle fasce, con l'assenza prolungata di Walukiewicz, sono pronti Cinquegrano e Doig. A centrocampo, il tecnico dovrebbe affidarsi a Matic in cabina di regia, supportato da Bakola e Adzic.

Berardi: il recupero procede con cautela

Il percorso di recupero di Berardi è monitorato con la massima attenzione dallo staff tecnico e medico del Sassuolo. L'attaccante, fermo da inizio stagione a causa di un sovraccarico alla caviglia destra, ha assistito dalla tribuna alla vittoria per 3-0 sul Cesena in Coppa Italia.

Le indicazioni attuali suggeriscono che salterà anche l'impegno contro l'Atalanta. La parola d'ordine è prudenza: non c'è alcuna intenzione di accelerare i tempi di rientro, soprattutto considerando i precedenti problemi fisici che hanno caratterizzato le ultime stagioni del numero dieci.

Il Sassuolo preferisce gestire l'assenza di Berardi con pazienza, evitando il rischio di una ricaduta che potrebbe comportare uno stop ben più lungo. Il giocatore tornerà in campo solo quando sarà pienamente in grado di sostenere allenamenti e partite senza esporsi a nuovi infortuni. La sua assenza pesa notevolmente, non solo per il suo indiscusso valore tecnico, ma anche per la sua capacità di essere decisivo negli ultimi trenta metri, di creare superiorità numerica, di fornire l'ultimo passaggio e, soprattutto, di aggiungere gol a una squadra che ha subito diversi cambiamenti durante la pausa estiva.

La strategia del Sassuolo per il rientro del capitano

La gestione del rientro di Berardi è improntata alla massima cautela. Il Sassuolo, pienamente consapevole dell'importanza del suo capitano, non intende forzare i tempi. È comprensibile la tentazione di accelerare, dato l'inizio del campionato e l'impegno contro l'Atalanta, oltre al fatto che Aquilani attende ancora la definizione della rosa tra mercato e infermeria. Tuttavia, il mese di agosto non premia chi recupera un calciatore con pochi giorni di anticipo. L'obiettivo primario è riconsegnare Berardi ad Aquilani solo quando sarà effettivamente pronto, scongiurando ogni rischio inutile e mirando a un rientro stabile e duraturo.

Il Sassuolo può permettersi di attendere ancora il suo numero dieci, nella consapevolezza che la sua presenza sarà cruciale per il prosieguo della stagione. L'aspetto fondamentale è che, una volta tornato in campo, Berardi possa garantire continuità e qualità, senza più doversi fermare per problemi fisici.