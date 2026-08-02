La Juventus sta ancora lavorando in questa fase di calciomercato estiva per trovare un portiere affidabile che sostituisca Michele Di Gregorio. Tra i vari nomi proposti ai bianconeri è uscito quello di Lucas Chevalier in uscita dal PSG. Alla Continassa però pare che abbiano deciso di non affondare il colpo, poiché le idee risultano essere abbastanza chiare.

Juve: Chevalier snobbato, Lucumì vuole i bianconeri

Lucas Chevalier è stato offerto dal suo entourage alla Juve, ma la dirigenza bianconera ha respinto la proposta al mittente: il 24enne francese non sembra rientrare tra i preferiti di Luciano Spalletti, che al contrario ha le idee chiare sul prossimo titolare.

In cima alla lista dei preferiti - archiviato Dibu Martinez che non è sul mercato e ha costi esorbitanti - c'è Zion Suzuki la cui situazione va monitorata con attenzione: il nazionale giapponese è finito nel mirino del PSG, ma il 23enne a Parigi non sarebbe il portiere titolare; motivo per cui preferirebbe un trasferimento a Torino sponda bianconera. Guglielmo Vicario invece vuole lasciare il Tottenham e De Zerbi non sembra intenzionato a trattenere il 29enne, ma negli ultimi giorni l'allenatore ha sollevato alcune perplessità. Vanja Milinkovic-Savic è in uscita dal Napoli e continua ad essere una "pedina" per un possibile scambio con il difensore Federico Gatti.

Diverso il discorso di John Lucumì: il difensore del Bologna ha infatti dato priorità ai bianconeri rispetto ai club che l'hanno contattato, ma oggi non è stato trovato un accordo sul valore del cartellino.

Kerim Alajbegovic e Randal Kolo Muani sono arrivati a Torino: il primo ha anche già sostenuto le visite mediche, mentre per il secondo sono programmate nel pomeriggio di domenica 2 agosto.

I movimenti legati agli altri club di Serie A

Sabato 1° agosto si è giocata un amichevole tra Fiorentina e Real Madrid conclusasi con un pareggio per 2-2. Nel post-partita José Mourinho ha parlato dei Blancos, ma si è soffermato anche sulle qualità tecniche di Moise Kean. Secondo lo "Special One" il 26enne titolare della nazionale azzurra è un "mostro". Dunque non si esclude che il Real Madrid possa tentare di ingaggiare l'attaccante della Fiorentina. D'altronde i "Viola" hanno messo nel mirino Franco Mastrantuono che non rientra nei progetti del Real.

Sebastiano Esposito ha deciso di non accettare il prolungamento di contratto proposto dal Cagliari, poiché non è stato trovato l'accordo sull'ingaggio. L'attaccante è quindi finito nel mirino di Napoli, Hull City e Atalanta che ha offerto 5 milioni di euro più Daniel Maldini.

Emissari del Newcastle United hanno assistito all'amichevole tra Inter e Atalanta ed al termine hanno acceso i riflettori su Giorgio Scalvini: il difensore è stato giudicato perfetto per i ritmi della Premier League.