Il Crotone continua a muoversi sul mercato per completare il reparto offensivo. Il club pitagorico ha avviato i contatti con il Verona per Juan Manuel Cruz, attaccante classe 1999 rientrato dal prestito al Trento e figlio dell’ex bomber dell’Inter Julio Ricardo Cruz. Sul tavolo anche il nome di Arthur Spadoni dell’Avellino, mentre in uscita prende forma l’addio di Andrea Gallo diretto al Foggia.

Crotone calciomercato, trattativa con il Verona per Juan Manuel Cruz

Il Crotone guarda al mercato degli attaccanti e punta su un nome con una storia particolare.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la società rossoblù avrebbe avviato una trattativa con il Verona per portare in Calabria Juan Manuel Cruz.

L’attaccante argentino classe 1999 è rientrato al club scaligero dopo l’esperienza in prestito al Trento e rappresenta un profilo interessante per il progetto del Crotone. Il giocatore, figlio dell’ex attaccante dell’Inter Julio Ricardo Cruz, potrebbe diventare una nuova soluzione offensiva per la squadra pitagorica.

Nei giorni scorsi Cruz era stato avvistato proprio a Crotone, in un noto locale del lungomare, in compagnia del padre. Un dettaglio che ha alimentato le voci su un possibile trasferimento in rossoblù, anche se la trattativa dovrà trovare ancora la definitiva chiusura.

Mercato Crotone, resta viva la pista Arthur Spadoni dell’Avellino

Juan Manuel Cruz non è l’unico nome seguito dal Crotone per rinforzare l’attacco. Il club calabrese continua infatti a lavorare anche sul profilo di Arthur Spadoni, giovane attaccante dell’Avellino.

La trattativa per il classe 2006 sarebbe già ben avviata. Spadoni rappresenta un investimento in prospettiva, un giocatore giovane chiamato a compiere il salto nel calcio professionistico dopo essersi messo in evidenza nel settore giovanile.

Il Crotone sembra quindi orientato a costruire un reparto offensivo con caratteristiche differenti: da una parte un elemento con maggiore esperienza come Cruz, dall’altra un talento da valorizzare come Spadoni.

Una strategia che segue la linea del club, intenzionato a puntare su giocatori con margini di crescita.

Crotone calcio, Andrea Gallo al Foggia: possibili altre uscite per Zunno e Merelli

Sul fronte delle uscite il Crotone si prepara a salutare Andrea Gallo. Secondo quanto riportato da Telesveva, il trasferimento del centrocampista al Foggia sarebbe stato definito. Dopo due stagioni in Calabria, il giocatore è pronto a iniziare una nuova esperienza.

Il mercato in uscita potrebbe però non fermarsi qui. Anche Marco Zunno e Davide Merelli sarebbero nel mirino di altri club, con interessamenti provenienti dalla Serie C e dalla Serie B.

La società rossoblù continua così a lavorare su entrambi i fronti: nuovi innesti per completare la rosa e cessioni per definire l’organico della prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive per capire il volto definitivo del nuovo Crotone.