La Juventus continua a lavorare in questa fase di sessione di calciomercato estivo per rinforzare la squadra allenata da Luciano Spalletti. In queste ore, alla Continassa stanno studiando delle mosse per chiudere il capitolo legato agli esuberi presenti in rosa. Una volta venduti i giocatori che non rientrano più nei piani del tecnico, si penserà all’acquisto di Joshua Zirkzee e Franck Kessie.

Juve: individuati gli esuberi

In casa Juve sono stati individuati gli esuberi presenti in rosa. Tra coloro che probabilmente lasceranno Torino, c’è Arthur, Jonathan David, Arek Milik, Nico Gonzalez e Michele Di Gregorio.

In merito a quest’ultimo la cessione potrebbe non essere così semplice, quindi la dirigenza bianconera lavora più su un prestito con diritto di riscatto. Mattia Perin che sembrava destinato al prolungamento di contratto con la Juve invece, potrebbe lasciare i bianconeri con destinazione Palermo. Fabio Miretti risulta essere un tesoretto per la Juve visto che potrebbe portare tra i 10 e i 13 milioni di euro.

Archiviate le cessioni, alla Continassa intendono concentrarsi sul mercato in entrata. I nomi in cima alla lista sono quelli di Joshua Zirkzee e Frank Kessie. Interessano anche Fikayo Tomori e Fofana che non rientra nei piani di Rubén Amorim. Douglas Luiz ha invece convinto Spalletti nel pre-campionato e quindi non è più considerato cedibile.

Ad affiancare Gugliemo Vicario tra i pali, come vice la Juve potrebbe valutare il ritorno di Emil Audero di ritorno dal Como.

Serie A: tutte le ultime novità

Il Milan sogna Gonçalo Inacio, ma trattare con lo Sporting Lisbona non è mai semplice. Sul portoghese pesa una clausola rescissoria da 60 milioni di euro; inoltre trattare con il club portoghese non è mai stato semplice in quanto difficilmente svende i suoi gioiellini. Il piano B rossonero prevede in cima alla lista Tiago Gabriel o Min-jae Kim del Bayern Monaco ma percepisce uno stipendi di 8 milioni di euro a stagione.

L’Inter intende chiudere la trattativa per l’acquisto di Curtis Jones, ma il Liverpool per il giocatore chiede la stessa cifra di Spence.

Luis Henrique interessa alla Roma e risulta essere fuori dai piani di Chivu: in caso di una sua partenza, alla Pinetina potrebbero investire i soldi immediatamente sull’acquisto dell’inglese. La Roma vuole chiudere per Fofana, ma deve vedersela con la concorrenza della Juve.