In seguito all'apertura del calciomercato estivo, i club continuano a lavorare sia per piazzare i colpi in entrata ma anche per sistemare i giocatori che non ritengono più utili al progetto. Filip Kostic ha salutato la Juventus ed ha firmato un contratto con il PSV, mentre John Lucumì continua ad aspettare un segnale dalla dirigenza bianconera e nel frattempo ha rifiutato ogni proposta.

Juve: chi arriva e chi parte

La Juve ha stabilito le priorità a cui dare precedenza per rinforzare la rosa allenata da Luciano Spalletti. In attesa di capire chi sarà il prossimo portiere titolare, alla Continassa hanno ceduto a parametro 0 Filip Kostic: l'esterno serbo ha firmato un biennale con il PSV Eindhoven.

Sulla lista dei partenti figura anche il nome di Edon Zhegrova, anche se l'attaccante kosovaro ha più volte specificato che vorrebbe restare a Torino.

Chi invece attende con ansia un segnale da parte della dirigenza bianconera è John Lucumì: il difensore ha rifiutato tutte le offerte ricevute, ma tra la Juve e il Bologna non è stato ancora trovato un accordo. Diverso il discorso legato a Joshua Zirkzee: l'olandese infatti, è vicino ad indossare la casacca bianconera poiché il Manchester United ha dato il via libera alla partenza.

Serie A: le ultime novità

L'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan ha portato una ventata d'aria fresca. Dopo il prolungamento di contratto di Luka Modric, a Milanello hanno messo nel mirino Breel Embolo: il 29enne ha deciso di lasciare il Rennes.

Va specificato che oltre ai rossoneri, sull'attaccante ci sono le sirene del Napoli e di alcuni club che militano in Premier League. Rafa Leao è in partenza, ma ad oggi non ha trovato una soluzione che possa soddisfarlo: il portoghese ha chiesto uno stipendio da top player in caso di approdo al Galatasaray.

Il Napoli è invece al lavoro per risolvere il contratto di Romelu Lukaku: il centravanti belga non solo ha rifiutato di spalmare il suo ingaggio, ma ha anche detto "no" a diverse proposte arrivate dalla MLS e dall'Arabia Saudita, poiché intende continuare a restare in Europa.

Problemi per l'Inter legati all'ingaggio di Cuti Romero: il difensore argentino vuole lasciare il Tottenham e ha trovato un accordo di principio con l'Atletico Madrid, poiché Cholo Simeone vuole metterlo al centro del progetto.

La Roma continua a lavorare sull'ingaggio di Antonio Nusa, ma ad oggi non c'è alcun accordo con il Lipsia. Stando ad alcuni rumor, i Friedkin nei giorni scorsi hanno provato ad intraprendere una trattativa con Djed Spence, ma il cartellino di 40 milioni di euro è stato ritenuto eccessivo. Nahuel Molina è invece ad un passo dal vestire la maglia giallorossa.