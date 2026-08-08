Proseguono le trattative durante la sessione di calciomercato estiva da parte della Juventus per rinforzare la rosa, ma anche per cedere gli esuberi presenti in squadra. John Lucumì è il primo nome in lista per la difesa, ma il Bologna non sembra interessato ad abbassare il cartellino del giocatore. Solamente l'inserimento di Juan Cabal potrebbe sbloccare la posizione degli emiliani ed aprire finalmente alla cessione.

Juve: Lucumì si avvicina

La Juve intende rinforzare diversi reparti della rosa allenata da Luciano Spalletti e John Lucumì è il primo della lista tra i giocatori su cui si è deciso di puntare nella prossima stagione.

Ad oggi 8 agosto, la trattativa tra i bianconeri ed il Bologna sembra essersi sbloccata: gli emiliani hanno infatti apprezzato l'inserimento di Juan Cabal.

Per quanto riguarda l'arrivo di un portiere che sostituisca Michele Di Gregorio, le diverse trattative in corso sono ancora in stand-by anche se in questi giorni l'estremo difensore è stato oggetto di sondaggi da parte del Valencia e del Marsiglia, anche se ad oggi alla Continassa non è arrivata alcuna offerta. Sulla lista continua ad essere in cima Guglielmo Vicario, mentre Zion Suzuki è vicino al PSG ma deve capire se verrà dato in prestito oppure giocherà la stagione titolare con i parigini. Dibu Martinez ha invece deciso di restare all'Aston Villa poiché convinto dal suo allenatore.

Dusan Vlhahovic continua a restare alla Continassa ma da separato in casa, poiché ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Joshua Zirkzee attende di approdare a Torino dal Manchester United, mentre Teun Koopmeiners sembra essere destinato alla Premier League visto che non rientra nei progetti di Spalletti.

Le ultime di mercato in Serie A

Romelu Lukaku dopo aver rotto col Napoli, sembra essere interessato alla proposta ricevuta dal Fenerbahce: l'attaccante dovrebbe essere ceduto per 10 milioni di euro visto che il Chelsea detiene il 40% sulla rivendita. Stando a quanto si apprende, "Big Rom" ha rifiutato le proposte provenienti dal Besiktas, dal Trabzonspor e dal Atlanta United.

Matteo Ruggeri che sembrava interessare ad alcuni club di Serie A, dall'Atletico Madrid è a un passo dal firmare un contratto con l'Aston Villa fino al 2031.

Il Napoli dopo i tentennamenti degli ultimi giorni sulle condizioni fisiche di Benoit Badiashile ha invece raggiunto un accordo di principio col giocatore per fargli firmare un contratto fino al 2031 e uno stipendio di 2,8 milioni all'anno, mentre il Chelsea sembra orientato ad accettare la formula del prestito con opzione di acquisto.

L'Atalanta dopo aver messo gli occhi su Thomas Kristensen dell'Udinese ha deciso di aumentare l'offerta a 15 milioni di euro più bonus, ma i friulani continuano a chiedere 20 milioni di euro.

Hakan Calhanoglu invece in un'intervista ha detto di essere in attesa di discutere il prolungamento di contratto con l'Inter, visto che si trova molto bene alla Pinetina e non intende lasciare il club.