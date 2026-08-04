Proseguono i movimenti legati alla sessione di calciomercato estivo. Per quanto riguarda la Juventus, l'ex numero uno, Gianluigi Buffon ha lasciato intendere che la scelta di ingaggiare Guglielmo Vicario tra i pali potrebbe essere la più giusta visto che ha dimostrato di essere un portiere all'altezza. In uscita invece si cerca una sistemazione per Nico Gonzalez, Jonathan David e Edon Zhegrova.

Juve: chi entra e chi esce

La Juve continua ad aspettare per l'ingaggio di un portiere, anche se sta valutando diverse opzioni. Mentre Zion Suzuki deve ancora decidere se accettare il trasferimento al PSG, Guglielmo Vicario continua ad essere un nome caldo in casa bianconera.

L'attuale portiere del Tottenham ha chiesto di tornare in Italia e potrebbe arrivare a Torino in prestito con qualche clausola come obbligo di riscatto. In un'intervista l'ex n°1 bianconero Gianluigi Buffon ha riferito che l'arrivo del 29enne potrebbe essere la giusta soluzione: in primis perché è reduce di un'ottima stagione con gli Spurs e poi perché è sempre il vice portiere della Nazionale Azzurra.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, alla Continassa si cerca di piazzare Nico Gonzalez: il 28enne non vuole fare ritorno alla Juve, ma l'Atletico Madrid non è disposto a pagare 30 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante - anche se il Cholo Simeone stravede per questo giocatore.

Alla finestra ci sono quindi Inter e Roma: in particolare i nerazzurri potrebbero includere nella trattativa una sorta di scambio con Davide Frattesi, visto che piace molto ai bianconeri. Jonathan David e Edon Zhegrova anche sono destinati a lasciare la Torino bianconera poiché non rientrano nel progetto di Luciano Spalletti e perché la dirigenza stessa ha bisogno di fare cassa.

Serie A: tutti gli altri movimenti

L'Inter continua a lavorare per l'ingaggio di Romero. Tra la società e il calciatore è stata trovata l'intesa, ma alla Pinetina devono prima fare qualche cessione.

Lo stesso discorso vale per il Napoli che è interessato a Costantino Favasuli per la difesa e ha proposto un contratto fino al 2031 con opzione di rinnovo per un altro anno, ma prima i partenopei devono cedere i giocatori che risultano essere in esubero.

La Roma vuole chiudere per Givairo Read, ma il Feyenoord continua a fare un gioco a rialzo sul cartellino e sulla percentuale legata alla rivendita futura. Dunque i giallorossi intendono chiudere oppure gettarsi a capofitto su un piano B che porta diversi nomi tra cui quello di Nahuel Molina dell'Atletico Madrid e Ivan Fresnda dello Sporting Lisbona. La società guidata dai Friedkin sembrano nutrire un forte interesse anche nei confronti di Malick Fofana dell'Olympique Lione.

La Lazio ha chiesto informazioni su Santi Gimenez, ma non ha avviato alcuna trattativa con il Milan. Floriano Mussolini è invece attenzionato da diversi club, ma Gennaro Gattuso vuole prima valutarlo per acconsentire alla cessione.

La Fiorentina è in chiusura per portare Franco Mastrantuono dal Real Madrid, mentre Daniel Maldini è destinato ad approdare a Cagliari poiché rientra nel pacchetto offerto dall'Atalanta per arrivare a Sebastiano Esposito.