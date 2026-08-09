La Juventus è particolarmente attiva in questa fase di calciomercato estiva, poiché intende rafforzare la rosa su più fronti. In queste ore, è stato proposto il centrocampista Matias Galarza. Alla Continassa non sembrano affatto disdegnare il 24enne, ma prima di acquistarlo bisogna effettuare delle cessioni eccellenti. Motivo per cui la trattativa è stata messa in stand-by.

Juve: chi arriva e chi parte

Nelle ultime ore, Matias Galarza del River Plate è stato offerto alla Juve che sta valutando. Il centrocampista piace alla Continassa ma potrebbe arrivare solo ed esclusivamente in caso di alcune cessioni; la dirigenza ha infatti deciso di risolvere prima le questioni legate al portiere e all'attaccante.

Mateo Pellegrino è ormai saltato, poiché l'attaccante ha raggiunto un accordo con la Fiorentina. Non è escluso che i bianconeri abbiano deciso di non affondare il colpo volutamente poiché considerato una priorità l'ingaggio di Joshua Zirkzee visto che è sempre stato un pallino di Luciano Spalletti. John Lucumì invece attende solo di firmare il contratto con la Juve, visto che ha rifiutato diversi club.

L'unico reparto che ancora non sembra avere trovato una risposta è legato al portiere: Guglielmo Vicario infatti, attende la decisione di Zion Suzuki. Quest'ultimo è ad un passo dal PSG, ma dopo bisognerà capire se verrà dato in prestito o meno.

Serie A: le ultime novità di mercato

Da quando Rafa Leao ha deciso di non rinnovare il contratto con il Milan, i riflettori di alcuni club turchi si sono accesi tra cui quello del Galatasaray.

Stando a quanto si apprende, però, i turchi hanno considerato troppo esosa la richiesta dei rossoneri ovvero di 50 milioni di euro. Dunque hanno virato su altri 3 giocatori, ma in caso di "saldi" i Leoni del Bosforo sono pronti a sedersi nuovamente al tavolo.

Romelu Lukaku invece è sempre più vicino al Fenerbahce: al Napoli andranno 10 milioni di euro compresi diversi bonus, mentre il centravanti ha raggiunto un accordo di principio per un contratto fino al 2028 (con opzione di rinnovo per un altro anno) a 8 milioni di euro all'anno più bonus).

La Roma sembra fare sul serio per l'ingaggio di Rodrigo Mora: i giallorossi hanno messo sul tavolino 5 milioni di euro per il prestito più 45 milioni di diritto di riscatto per il 19enne lusitano che sembrava essere ad un passo dal Galatasaray.

I Friedkin continuano anche a sondare Endrick che sembra essere fuori dal Real Madrid dopo l'arrivo di José Mourinho in panchina.

In casa Inter continua a tenere banco la questione legata a Cuti Romero. Il difensore piace molto ai nerazzurri, ma le trattative paiono essere ferme per le richieste dell'entourage del calciatore, mentre l'Atletico Madrid ha già messo su tavolo un'offerta da 40 milioni di euro e un contratto da 6 milioni di euro. Nel frattempo si è inserita anche l'Arsenal con un'offerta superiore a quella dei Colchoneros. Il Barcellona anche ha sempre voluto portare il 28enne in Catalunya, ma attualmente il club è concentrato sull'affaire legato a Rodri.