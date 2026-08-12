Le ultime novità di calciomercato in casa Juventus riguardano sempre il portiere. Zion Suzuki ha infatti accettato il trasferimento al PSG, ma i parigini hanno aperto al prestito di un anno presso i bianconeri. A questo punto alla Continassa stanno attendendo una risposta da parte dell'entourage del nazionale giapponese. Diverso il discorso legato a Mattia Perin: il 33enne è vicino al prolungamento di contratto.

Juve: gli ultimi movimenti in entrata e in un uscita

Zion Suzuki è quasi un giocatore del PSG: al Parma andranno 35 milioni di euro mentre l'estremo difensore è pronto a firmare un contratto fino al 2031.

Con l'approdo del nazionale giapponese presso il club parigino, la Juve è pronta a parlare con l'entourage del portiere per averlo in prestito fino a giugno 2027. Da parte dei parigini c'è stata una totale apertura al prestito. Mattia Perin è pronto a rinnovare il prolungamento del suo contratto fino al 2028. Il futuro di Michele Di Gregorio invece ha avviato i contatti con il Valencia.

La telenovela legata a Dusan Vlahovic in casa Juve si è conclusa, con il trasferimento del centravanti al Besiktas: a convincere il giocatore è stato lo stesso allenatore Vincenzo Italiano che ha sempre avuto un ottimo rapporto con il 26enne fin dai tempi della Fiorentina. Douglas Luiz al contrario sembrerebbe restare alla Continassa, poiché nelle amichevoli estive è riuscito a convincere Luciano Spalletti a suon di gol e prestazioni positive.

John Lucumì spinge per approdare nella Torino bianconera dopo aver raggiunto un accordo di principio con il club.

Serie A: le ultime novità

Il mercato dell'Inter potrebbe accendersi, visto che Davide Frattesi ha accettato il trasferimento alla Lazio: il centrocampista ora è atteso a Formello mentre i due club stanno lavorando sulla base del prestito con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili da parte dei biancocelesti. Di conseguenza i nerazzurri possono fiondarsi su Curtis Jones del Liverpool senza perdere di vista Djed Spence.

I biancocelesti non intendono cedere Kenneth Taylor almeno che arrivi un'offerta alla quale non si può dire di no. Diverso il discorso su Nuno Tavares: Claudio Lotito ha fissato il valore del cartellino a 15 milioni di euro visto che l'Arsenal detiene il 40% sulla rivendita futura.

Andrea Pinamonti invece spinge per la cessione dal Sassuolo e vestire così la maglia biancoceleste.

Da giorni invece, si parla di un possibile interesse dell'Al Nassr per Mike Maignan, ma il Milan ha alcuna intenzione di cedere l'estremo difensore visto che ha un contratto fino al 2031.

L'Atalanta vuole trattenere Lazar Samardzic, al punto che ha rifiutato offerte prevenienti dalla Bundesliga e dalla Premier League. Breel Embolo è stato offerto al Como, che ora pensa se avviare o meno la trattativa. La Roma cerca un'alternativa a Endrick, visto che il Real Madrid ha deciso di proseguire con il brasiliano. Mateo Pellegrino invece approda alla Fiorentina dal Parma.