Prosegue il calciomercato della Juventus per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti ma anche per liberarsi degli esuberi. Tra i pali alla Continassa hanno messo nel mirino Noah Atubolu che è finito fuori rosa nel Friburgo. In difesa invece, John Lucumì resta la prima scelta ma in caso di mancato accordo col Bologna si pensa allo svincolato David Alaba o a Clair Todibo.

Juve: caccia al portiere e al difensore

La Juve ha stilato una lista di nomi per rendere più competitiva la squadra, ma senza fare follie di mercato visti anche i paletti imposti dalla UEFA.

Zion Suzuki sembrava il principale indiziato per il post Michele Di Gregorio, ma a quanto pare il nazionale giapponese è ad un passo dal firmare il contratto con il PSG. Ad oggi non è chiaro se i parigini decidono di girare in prestito l'estremo difensore visto che hanno già diversi portieri titolari oppure se intendono puntare su di lui. Motivo per cui alla Continassa hanno iniziato a prendere in considerazione anche altri nomi: Guglielmo Vicario resta in cima alla lista poiché intende lasciare il Tottenham per tornare in Italia, ma nelle ultime ore è spuntato il nome di Noah Atubolu che attualmente milita nel Friburgo ma è fuori rosa.

Per quanto riguarda la difesa, John Lucumì continua ad essere il preferito di Luciano Spalletti ma anche in questo caso non sembra essere stato trovato un accordo con il Bologna.

La dirigenza bianconera per arrivare al 28enne intende inserire nella trattativa Fabio Miretti e David Cabal. In caso di un rifiuto da parte degli emiliani, alla Continassa sembrano aver preso in considerazione David Alaba che è svincolato dal Real Madrid o il francese Clair Todibo.

Mateo Pellegrino invece sembra essere ad un passo dalla Fiorentina: l'attaccante argentino avrebbe gradito il trasferimento nella Torino bianconera, ma a quanto pare la Juve non ha presentato la giusta offerta al Parma.

Serie A: i movimenti legati agli altri club

L'Atletico Madrid ha trovato l'accordo per l'ingaggio di Cuti Romero: al Tottenham andranno 40 milioni di euro, mentre il difensore è pronto a firmare un contratto fino al 2031 con un salario di 6 milioni all'anno.

Dunque l'Inter deve per forza virare su altri giocatori per rinforzare la rosa.

Il Monaco ha chiesto informazioni al Napoli su Romelu Lukaku: l'attaccante belga ha già rifiutato due offerte dalla Turchia.

Franco Mastrantuono arriva alla Fiorentina in prestito fino a giugno 2027 dal Real Madrid.

La Lazio ha messo nel mirino Franjo Ivanovic del Benfica e ha già incassato il sì dell'attaccante, ma su di lui c'è anche la concorrenza del Real Betis. I biancocelesti hanno invece ricevuto un'offerta da 15 milioni di euro per Petar Ratkov da parte della Dinamo Mosca.

Samuele Ricci e Ardon Jashari continuano ad essere nel mirino dell'Atalanta.