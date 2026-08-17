A due settimane dalla fine del calciomercato estivo, la Juventus ha trovato l’accordo con il Tottenham per portare Guglielmo Vicario a Torino. In precedenza, la dirigenza aveva messo gli occhi su Alisson, Dibu Martinez e Zion Suzuki, ma in tutti e tre i casi le trattative non sono riuscite ad andare a buon fine con i rispettivi club. Michele Di Gregorio invece è in partenza verso la Ligue 1.

Juve: le ultime novità

Gugliemo Vicario sarà il prossimo portiere della Juve. Alla Continassa è stato trovato l’accordo con il Tottenham per un prestito con opzione di riscatto fissato a 10,5 milioni di euro.

Al vice-portiere della nazionale azzurra invece è stallo offerto un contratto fino al 2030. Per quanto riguarda il futuro di Michele Di Gregorio, il portiere sembra essere destinato alla Ligue 1: tra i bianconeri e l’Olympque Marseille è stata trovata l’intesa. In merito al capitolo portieri: la Juve non è riuscita a chiudere le trattative con Alisson perché il Liverpool non l’ha considerato cedibile, Dibu Martinez è stato convinto è restare presso il proprio club, mentre Zion Suzuki ha accettato la proposta dell’Aston Villa dopo che l’affare con il PSG si è complicato.

Negli altri reparti è pronto ad arrivare John Lucumì dal Bologna, che andrà ad affincare Gleison Bremer in difesa.

Manuel Locatelli ha spiegato in un’intervista di aver rifiutato offerte importanti, tra cui quella arrivata dall’Arsenal.

Il calciatore infatti, intende restare a vita alla Juve.

Serie A: chi arriva e chi parte

Il Milan ha raggiunto l’accordo con Diego Moreira in forza allo Strasburgo: al club francese andranno 48 milioni bonus inclusi, mentre il professionista si appresta a firmare un contratto da 3 milioni fino al 2031. Rafa Leao invece è destinato al Galatasaray: il club è pronto a rilanciare una nuova offerta per l’attaccante portoghese.

Il Napoli ha chiuso per Benoit Badiashile: inizialmente i partenopei avevano avuto dei ripensamenti sull’ingaggio per via dei numerosi infortuni da parte del giocatore, ma poi hanno deciso di concludere l’affare.

Il Como ha messo nel mirino Moise Kean. I lariani sono pronti a fare un’offerta alla Fiorentina e vogliono proporre al centravanti della nazionale azzurra un contratto fino da 4,2 milioni di euro a stagione.