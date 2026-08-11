Il ritorno di Marcus Rashford al Manchester United, dopo l'esperienza in prestito al Barcellona, rischia di chiudere definitivamente gli spazi per Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese, arrivato a Old Trafford con l'obiettivo di ritagliarsi un ruolo importante, non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico Michael Carrick. Dopo due stagioni complicate, dunque, il suo futuro potrebbe essere lontano dai Red Devils.

Zirkzee, la Juventus resta alla finestra, ma tutto dipende da David

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, lo United sarebbe disposto a valutare la partenza di Zirkzee con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Una soluzione che potrebbe favorire la Juventus, interessata all'attaccante ma attenta a non appesantire ulteriormente i conti dopo gli investimenti già effettuati per Kolo Muani e Alajbegovic. Il club bianconero, infatti, è alla ricerca di occasioni che permettano di completare la rosa senza sostenere un esborso immediato troppo elevato.

Anche lo stipendio di Zirkzee, pari a circa 3,5 milioni di euro netti a stagione, non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile per la Juventus. Prima di procedere, però, la società dovrà necessariamente trovare una soluzione per Jonathan David.

Il canadese continua a voler restare a Torino e a giocarsi le proprie chance dopo una prima stagione al di sotto delle aspettative.

La situazione, però, è cambiata con l'arrivo di Luciano Spalletti: il nuovo allenatore non considera David particolarmente adatto alle proprie idee tattiche, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di una separazione.

La Juventus lo aveva acquistato a parametro zero la scorsa estate, ma la sua permanenza continua comunque ad avere un peso significativo sul bilancio. A incidere sono soprattutto i 6 milioni di euro netti a stagione previsti dal contratto fino al 2030 e le commissioni riconosciute agli agenti al momento della firma, che devono ancora essere completamente ammortizzate.

Con la chiusura del mercato sempre più vicina, la Juventus dovrà quindi accelerare. Al momento, lo scenario più realistico per David sembra essere quello di un trasferimento in prestito nelle ultime battute della sessione, soluzione che potrebbe allo stesso tempo liberare spazio per l'eventuale arrivo di Zirkzee.

Juventus, vicino l'addio di Vlahovic

Qualcosa sembra finalmente muoversi sul futuro di Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore, infatti, l'attaccante serbo è sempre più vicino alla Turchia. A favorire l'operazione c'è il lavoro del suo agente Federico Pastorello, che potrebbe presto accompagnare l'ex centravanti della Juventus verso una nuova esperienza al Besiktas. Il club turco avrebbe messo sul tavolo un ricco contratto triennale per convincere il giocatore. Quella appena iniziata potrebbe quindi essere la settimana decisiva per definire il futuro di Vlahovic.

Milan, Athekame verso il Lione: per la fascia spunta El Ouahdi del Genk

Sul fronte delle uscite, il Milan sembra aver già individuato la soluzione per Zachary Athekame.

Il terzino svizzero classe 2004 è infatti destinato a trasferirsi in prestito al Lione, squadra allenata da Paulo Fonseca, tecnico portoghese che in Italia ha guidato sia il Milan sia la Roma.

La dirigenza rossonera preferisce puntare su un trasferimento temporaneo in Francia piuttosto che procedere con una cessione a titolo definitivo in Inghilterra. Proprio per questo motivo è stata respinta la proposta dell'Hull City, club appena promosso in Premier League.

Athekame è legato al Milan da un contratto valido fino al giugno 2030 e percepisce circa 1 milione di euro netti a stagione. Il suo arrivo a Milano risale alla scorsa estate, quando il club rossonero lo acquistò dallo Young Boys per 10 milioni di euro, con la società svizzera che si è riservata anche il 10% sulla futura rivendita.

Nella sua prima annata in Serie A, il difensore ha totalizzato 29 presenze, mettendo a referto 2 gol e 2 assist, oltre a quattro ammonizioni.

Parallelamente alle operazioni in uscita, il Milan sta lavorando anche per rinforzare la fascia. Tra i nomi valutati dalla società rossonera c'è quello di Zakaria El Ouahdi, esterno marocchino classe 2001 attualmente in forza al Genk.

Il giocatore ha un contratto con il club belga fino al giugno 2028 e, secondo Sky, il suo cartellino ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. El Ouahdi ha già accumulato una buona esperienza con il Genk, con 113 presenze complessive condite da 20 gol e 12 assist. Nel suo bilancio personale figurano anche 23 ammonizioni e un'espulsione.

A livello internazionale, il marocchino ha raccolto finora quattro presenze con la nazionale maggiore. Tra queste c'è anche quella nei quarti di finale del Mondiale 2026 contro la Francia, gara persa dal Marocco per 2-0 lo scorso 9 luglio. El Ouahdi è entrato nel finale, prendendo il posto del romanista Anass Salah-Eddine.

Un elemento che potrebbe agevolare l'operazione è il suo passaporto belga: il giocatore, infatti, non occuperebbe uno slot da extracomunitario.

Il Milan tiene comunque aperte anche altre piste per la fascia. Tra le alternative figurano due profili classe 2004: il cileno Dario Osorio, attualmente al Midtjylland in Danimarca, e l'inglese Brooke Norton-Cuffy, di proprietà del Genoa.