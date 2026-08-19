La Juventus è impegnata in una serie di valutazioni per definire il futuro del reparto portieri. Dopo l’arrivo di Guglielmo Vicario, destinato a diventare il nuovo titolare, la dirigenza bianconera deve ora completare il gruppo e potrebbe essere protagonista di diversi movimenti in uscita.

Juventus, valzer dei portieri: Audero torna nel mirino bianconero

Il possibile effetto domino riguarda innanzitutto Michele Di Gregorio, finito nel radar del Marsiglia oltre che del Monza. Il portiere potrebbe quindi lasciare Torino per iniziare una nuova esperienza in Francia.

Anche Mattia Perin potrebbe salutare la Juventus: sul classe 1992 si è mosso il Palermo, che ha avviato i primi contatti.

Nel caso in cui entrambe le operazioni andassero in porto, il club bianconero sarebbe costretto a intervenire nuovamente sul mercato per individuare un secondo portiere affidabile da affiancare a Vicario.

Tra i nomi valutati è emerso quello di Emil Audero, che rappresenterebbe anche un ritorno alle origini. Il portiere, infatti, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus prima di affermarsi nel calcio professionistico.

L’eventuale ritorno di Audero non sarebbe interessante soltanto sotto il profilo tecnico. Essendo un giocatore formato nel vivaio bianconero, il suo acquisto permetterebbe alla Juventus di avere a disposizione un elemento prezioso anche per la compilazione delle liste, sia in Serie A sia nelle competizioni europee.

Juventus, è tempo di cessioni: Arthur verso la risoluzione del contratto

Il centrocampista brasiliano classe 1996 è rientrato alla Juventus dopo l’ennesimo prestito, questa volta al Gremio, club nel quale aveva iniziato a mettersi in mostra prima di trasferirsi al Barcellona. Il suo futuro, però, sembra ormai lontano da Torino.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti importanti tra le parti per arrivare alla risoluzione consensuale del contratto, attualmente valido fino al 30 giugno 2027.

La separazione appare ormai la soluzione più concreta anche per motivi regolamentari. Avendo soltanto un anno di contratto ancora a disposizione, infatti, la Juventus non avrebbe potuto procedere con un ulteriore prestito.

Prima dell’esperienza al Gremio, Arthur aveva già giocato in prestito con Liverpool, Fiorentina e Girona.

Il suo trasferimento alla Juventus risale all’estate 2020, quando il brasiliano arrivò dal Barcellona nell’ambito dello scambio che coinvolse Miralem Pjanic. Un’operazione dal valore complessivo di 72 milioni di euro che, con il passare degli anni, si è rivelata molto al di sotto delle aspettative.

L’avventura di Arthur in bianconero è infatti vicina alla conclusione con un bilancio di 63 presenze e appena un gol. Durante la sua esperienza a Torino ha comunque conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, entrambe nella stagione 2020-21, con Andrea Pirlo in panchina.

Napoli, Anguissa verso il rinnovo: accordo vicino fino al 2030

Frank Zambo Anguissa è sempre più vicino a prolungare la sua avventura con il Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centrocampista camerunese sarebbe ormai a un passo dalla firma di un nuovo contratto che lo legherebbe al club azzurro fino al 2030.

Decisivo l'incontro andato in scena a Castel di Sangro tra il suo agente, Maxime Nana, e il presidente Aurelio De Laurentiis. Le parti avrebbero raggiunto un'intesa sull'ingaggio, mantenendolo in linea con quanto percepito dal giocatore nelle ultime stagioni.

Si allontana quindi l'ipotesi di una cessione: Anguissa è pronto a continuare la sua esperienza in azzurro e a diventare uno dei punti di riferimento del Napoli anche nei prossimi anni.