Il mercato della Juventus è tutt’altro che concluso dopo gli arrivi di Jhon Lucumí e Guglielmo Vicario. Il difensore, ufficializzato nelle ultime ore dopo l’esperienza al Bologna, e il portiere ex Tottenham si aggiungono ai quattro rinforzi già messi a segno dalla società bianconera: Ekhator dal Genoa, Celik da svincolato dopo l’esperienza alla Roma, Kolo Muani dal PSG e Alajbegovic dal Bayer Leverkusen.

Alla Continassa l’obiettivo è completare ulteriormente la rosa nelle ultime settimane di mercato, con particolare attenzione al reparto offensivo.

Molto dipenderà dal futuro di Jonathan David: qualora il canadese dovesse partire, la Juventus sarebbe pronta ad accelerare per Joshua Zirkzee del Manchester United.

Juventus e Napoli, mercato incrociato: Zirkzee nel mirino

L’attaccante olandese, ex Bologna, non è sceso in campo nemmeno per un minuto nell’amichevole disputata nel weekend contro il Milan e potrebbe lasciare Old Trafford in prestito entro la chiusura del mercato, fissata al primo settembre. I dirigenti bianconeri hanno già manifestato il proprio interesse per il classe 2001, ma la concorrenza non manca. La Juventus, inoltre, dovrà attendere gli sviluppi sul futuro di David, sul quale hanno raccolto informazioni diversi club inglesi.

Anche il Napoli si prepara a vivere giorni molto intensi, sia sul fronte delle entrate sia su quello delle cessioni. Nelle scorse ore è arrivato in Italia Benoît Badiashile, nuovo rinforzo per la difesa. Il centrale francese, accompagnato dal suo agente, sosterrà domani le visite mediche a Villa Stuart prima di iniziare la sua nuova avventura agli ordini di Massimiliano Allegri. L’accordo con il Chelsea prevede un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato intorno ai 27 milioni.

Il club azzurro, però, non guarda soltanto alla difesa. L’attenzione si è spostata anche sull’attacco, dove Gabriel Jesus non sarebbe l’unica soluzione valutata. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe effettuato dei sondaggi anche per Zirkzee e Nicolas Jackson.

Entrambi potrebbero lasciare rispettivamente Manchester United e Chelsea, con l’olandese che rappresenta un profilo particolarmente interessante dopo quanto mostrato ai tempi del Bologna.

Prima di procedere con nuovi acquisti, però, il Napoli dovrà fare spazio in rosa. L’Atalanta ha manifestato interesse per Noa Lang con la formula del prestito, ma la soluzione non convince pienamente il club partenopeo. Anche Ngonge potrebbe salutare e trasferirsi al Monza.

Le prossime ore, dunque, potrebbero risultare decisive per entrambe le società, con Juventus e Napoli chiamate a definire diverse operazioni tra entrate e uscite.

Porto, offerta per Gimenez: il Milan dice no

Il Porto si prepara a salutare Rodrigo Mora, ormai vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma, ma continua a lavorare anche sul mercato in entrata.

Il club portoghese ha infatti mosso i primi passi per Santiago Gimenez, presentando un’offerta al Milan.

La proposta, però, non ha convinto la società rossonera, che l’ha giudicata troppo bassa e ha deciso di respingerla. Per provare a portare l’attaccante in Portogallo servirà quindi un rilancio da parte del Porto.

La formula su cui si ragiona resta quella del prestito con diritto di riscatto, ma al momento le condizioni economiche non sono ancora sufficienti per arrivare alla fumata bianca.