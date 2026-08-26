La Juventus continua a seguire con attenzione Franck Kessié, ma prima di affondare il colpo dovrà alleggerire il centrocampo con alcune cessioni. L'addio di Fabio Miretti, infatti, potrebbe non essere sufficiente per sbloccare definitivamente l'operazione.

L'Inter continua a lavorare sul fronte delle uscite e tra i giocatori destinati a lasciare il club c'è Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, che non rientra nei piani tecnici di Cristian Chivu, è finito nel mirino dell'Al-Jazira, squadra degli Emirati Arabi Uniti pronta ad accelerare per il suo acquisto.

Il Napoli continua la ricerca di un nuovo attaccante e, con il passare delle ore, la candidatura di Marc Guiu sta diventando sempre più concreta. La pista che porta a Gabriel Jesus resta infatti complicata soprattutto per l'ingaggio elevato del brasiliano, ritenuto troppo alto rispetto ai parametri economici del club azzurro.

Per questo la società di Aurelio De Laurentiis ha spostato l'attenzione sul giovane attaccante del Chelsea, un profilo apprezzato anche da Massimiliano Allegri. Il classe 2006, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, potrebbe lasciare Stamford Bridge per trovare maggiore continuità.

La Juventus saluta Miretti, la Roma entra in corsa per Kessie

Nel frattempo si è mossa anche la Roma, che ha manifestato interesse per l'ex Milan, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua avventura in Arabia Saudita.

Gasperini, che lo ha già allenato ai tempi dell'Atalanta, lo considera un profilo ideale per rinforzare la mediana giallorossa. Per ora non c'è una trattativa avanzata, ma resta da capire se i capitolini proveranno a superare la Juve o se saranno i bianconeri a chiudere per primi.

Intanto Fabio Miretti è sempre più vicino al Besiktas. Il trasferimento dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto, aprendo le porte all'esperienza del centrocampista italiano in Turchia. Tuttavia, la sua partenza da sola potrebbe non essere sufficiente a spianare la strada all'arrivo di Kessié a Torino.

Inter, Asllani verso l'Al-Jazira: c'è un accordo verbale

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, le due società hanno già raggiunto un'intesa verbale.

L'operazione dovrebbe chiudersi con un prestito oneroso da 2 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni che diventerà obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni. Restano da definire gli ultimi dettagli con il giocatore, che avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento.

Asllani, classe 2002, arriva da una stagione positiva in prestito al Besiktas, dove ha collezionato 33 presenze impreziosite da 2 gol e 2 assist. Cresciuto nell'Empoli, il regista non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile in nerazzurro, trovandosi prima alle spalle di Marcelo Brozovic e poi di Hakan Calhanoglu.

L'Al-Jazira è pronto a offrirgli un contratto importante in UAE Pro League, mentre l'Inter preferirebbe una cessione definitiva, pur essendo disposta a chiudere anche con la formula già concordata.

Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

Napoli, Guiu sale nelle gerarchie: pronta la prima offerta al Chelsea

Il Chelsea è disposto a cedere Guiu a titolo definitivo e parte da una valutazione di 25 milioni di euro, chiedendo anche il 20% su una futura rivendita.

Secondo Sky Sport, però, il Napoli è pronto a presentare una prima proposta da 15-16 milioni di euro più bonus, con l'obiettivo di ridurre la distanza e avvicinarsi all'accordo.

L'operazione potrebbe soddisfare entrambe le parti. Guiu cerca infatti più spazio per crescere e mettersi in mostra, mentre al Chelsea faticherebbe a trovare continuità.

Inoltre, essendo un classe 2006, potrebbe essere inserito nella rosa del Napoli come giocatore fuori lista per la Serie A, senza occupare uno degli slot previsti dal regolamento del campionato.