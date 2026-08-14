La Juventus è vicinissima a Jhon Lucumì. I bianconeri hanno infatti raggiunto un accordo con il Bologna per il trasferimento del difensore colombiano, al termine di una trattativa durata diverse settimane.

Nelle ultime ore Gerry Cardinale ha fatto visita a Milanello per confrontarsi con il tecnico e definire le prossime strategie di mercato. Al termine del vertice, il Milan avrebbe individuato alcuni giocatori non più centrali nel progetto, tra cui Tomori, Fofana, Odogu e Nkunku, tutti potenzialmente destinati a lasciare il club.

Juventus: vicino l'accordo per Lucumi, al Bologna 20 milioni di euro

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle prossime 48 ore verranno definiti gli ultimi dettagli burocratici con il club emiliano, prima del via libera alle visite mediche. L'operazione dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro, bonus compresi, con Lucumì atteso a Torino nel corso del weekend.

Jhon Lucumì, classe 1998, è un difensore centrale colombiano. Cresciuto calcisticamente in patria con il Deportivo Cali, si è trasferito in Europa nel 2018, quando è approdato al Genk, in Belgio. Dopo quattro stagioni ha scelto la Serie A, firmando con il Bologna nell'estate 2022.

Con la maglia rossoblù si è imposto rapidamente come uno dei punti di riferimento della difesa, mettendo in mostra fisicità, velocità e una buona capacità di impostazione.

Nel corso della sua esperienza italiana ha inoltre maturato una crescente esperienza internazionale, diventando anche un elemento importante della nazionale colombiana.

Elmas, possibile ritorno in Serie A: Napoli e Juventus alla finestra

Eljif Elmas, 26 anni, è tornato al Lipsia lo scorso 30 giugno dopo il prestito al Napoli della passata stagione, concluso senza che il club azzurro esercitasse il diritto di riscatto. Il centrocampista macedone non sembra rientrare nei piani della società tedesca e starebbe valutando un nuovo ritorno in Serie A, destinazione che sarebbe particolarmente gradita al giocatore.

Il Napoli resta tra le principali possibilità per Elmas, considerando il lungo rapporto già avuto con il club tra il 2019 e il gennaio 2024, oltre all'ultima esperienza in prestito.

Gli azzurri, però, devono fare attenzione alla concorrenza: anche la Juventus segue con interesse la situazione. I bianconeri sono infatti alla ricerca di giocatori versatili, capaci di ricoprire sia il ruolo di mezzala sia quello di trequartista.

Milan, idea Nuno Tavares per la fascia sinistra

Tra le possibili cessioni c'è anche quella di Pervis Estupiñán. L'esterno ecuadoriano potrebbe infatti salutare il Milan e, secondo La Repubblica, la società rossonera avrebbe già individuato un possibile sostituto: Nuno Tavares, terzino portoghese della Lazio che da tempo piace alla dirigenza milanista.

Classe 1999, Tavares è cresciuto nel settore giovanile del Benfica, club con cui ha esordito tra i professionisti.

Nel 2021 si è trasferito all'Arsenal, prima di iniziare un percorso in prestito che lo ha portato a vestire le maglie di Marsiglia e Nottingham Forest. Nell'estate 2024 è approdato alla Lazio, dove ha trovato maggiore continuità e ha mostrato soprattutto le sue qualità in fase offensiva, diventando uno degli esterni più interessanti del campionato. La sua spinta sulla fascia e la capacità di accompagnare l'azione potrebbero renderlo un profilo ideale per il nuovo Milan.