Dusan Vlahovic resta bianconero, ma cambia squadra. L'attaccante serbo ha infatti accettato la proposta del Besiktas, che lo ha convinto con un contratto di tre anni da 10 milioni di euro a stagione, ai quali si aggiungono 10 milioni di bonus alla firma. Vlahovic è atteso oggi a Istanbul per completare le formalità necessarie e dare ufficialmente il via alla sua nuova esperienza in Super Lig.

L’Inter è tornata con decisione su Djed Spence, esterno del Tottenham, individuato come possibile sostituto di Denzel Dumfries sulla corsia destra. I nerazzurri hanno riaperto i contatti con gli Spurs, che nel frattempo hanno ridimensionato le proprie richieste: dai 50 milioni inizialmente richiesti si è passati a una valutazione di circa 40 milioni, con l’operazione che potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

La trattativa è ancora aperta, anche se resta da colmare la distanza tra domanda e offerta e da trovare l’intesa definitiva con il giocatore.

L'addio alla Juventus di Vlahovic

Il futuro di Vlahovic è stato al centro di numerose voci di mercato negli ultimi mesi. Il suo nome è stato accostato a diversi club, ma nessuna delle trattative sembrava realmente decollare. Il problema, più che tecnico, è sempre stato di natura economica: le qualità del centravanti serbo non sono mai state messe in discussione, mentre il suo ingaggio ha rappresentato un ostacolo importante.

Anche la separazione dalla Juventus nasce principalmente da questo motivo. I bianconeri avrebbero potuto valutare una sua permanenza, ma soltanto a condizioni economiche decisamente più contenute rispetto al passato.

Ora, dunque, Vlahovic è pronto a ripartire da un altro club bianconero, il Besiktas, dove ritroverà anche la sfida con Victor Osimhen. Non sarà più Juventus-Napoli, ma il derby di Istanbul. E chissà che il calcio turco non possa presto accogliere anche Rafael Leao, regalando una sorta di nuova versione della Serie A sulle rive del Bosforo.

Inter, doppio colpo sulle fasce: Spence per la destra, Fofana nel mirino a sinistra

Spence ha così guadagnato terreno rispetto a Moussa Diaby, per il quale l’Inter aveva valutato un possibile affare con l’Al Ittihad. Il club saudita, però, ha già rifiutato una proposta da 20 milioni di euro più il cartellino di Asllani.

I nerazzurri potrebbero però dover intervenire anche sulla fascia sinistra.

Tutto dipenderà dal futuro di Luis Henrique, finito nel mirino della Roma. L’Inter chiede 30 milioni di euro, ma l’intesa tra i due club potrebbe essere raggiunta intorno ai 27 milioni.

In caso di partenza del brasiliano, uno dei nomi in ascesa è quello di Malick Fofana, giovane esterno classe 2005 del Lione, seguito anche dal Tottenham e recentemente accostato alla Roma. Per il momento l’Inter non ha ancora avviato una trattativa concreta e attende di capire quale sarà il destino di Luis Henrique. Se il brasiliano dovesse partire, il club nerazzurro potrebbe puntare con decisione sul talento belga.

Frattesi saluta l’Inter: accordo vicino con la Lazio, Jones il possibile sostituto

Davide Frattesi è sempre più vicino a lasciare l’Inter.

Dopo mesi di indiscrezioni sul possibile addio del centrocampista, questa volta c’è una squadra italiana che sembra fare sul serio: la Lazio. I biancocelesti hanno infatti raggiunto una base d’intesa con i nerazzurri per un’operazione da oltre 15 milioni di euro, che potrebbe presto essere definita.

La formula studiata prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. L’Inter vorrebbe però che questi parametri fossero legati soprattutto alle presenze e alle prestazioni di Frattesi, evitando di vincolare l’operazione ai risultati ottenuti dalla Lazio. Il centrocampista, grande richiesta di Gennaro Gattuso, avrebbe già dato il suo ok di massima a un contratto di cinque anni, strutturato con la formula 1+4.

La partenza di Frattesi potrebbe inoltre liberare uno spazio importante nel centrocampo di Cristian Chivu. Per sostituirlo, l’Inter continua a pensare a Curtis Jones, uno dei profili preferiti dalla dirigenza nerazzurra. I contatti con il Liverpool sono rimasti attivi e l’operazione potrebbe entrare presto nel vivo, anche se i Reds valutano il centrocampista inglese almeno 35 milioni di euro.