La Juventus è ancora al lavoro per completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. L'allenatore vuole avere almeno due alternative affidabili in ogni ruolo, mentre la dirigenza, dopo aver definito gli arrivi di Vicario e Lucumì, deve concentrarsi anche sulle cessioni e sulla gestione dei giocatori considerati fuori dal progetto.

Tra gli elementi in uscita c'è Nico Gonzalez, rientrato dal prestito all'Atletico Madrid e intenzionato a lasciare nuovamente Torino. Dopo le ipotesi legate a Milan e Inter, nelle ultime ore è emersa una nuova possibilità: il Besiktas.

Con il Milan restano aperte le possibilità legate a Fofana e Tomori, con quest’ultimo che gode della particolare stima di Massara. Da monitorare anche la situazione di Koopmeiners: alcuni club di Serie A potrebbero farsi avanti per chiedere il giocatore in prestito. Nel frattempo, Cabal sarebbe stato promesso al Bologna.

Il Milan chiede 15 milioni di euro per cedere Tomori alla Juventus

Al momento, il Milan valuta Fikayo Tomori circa 15 milioni di euro. Le ultime indiscrezioni indicano infatti una richiesta di 15 milioni, mentre altre fonti parlano di una possibile cessione nella fascia 10-15 milioni.

Fikayo Tomori è un difensore centrale inglese cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, club con cui ha esordito in prima squadra nel 2016.

Dopo le esperienze in prestito con Brighton, Hull City e Derby County, è tornato a Londra trovando maggiore spazio nella stagione 2019/20. Nel gennaio 2021 è approdato al Milan, inizialmente in prestito, per poi essere riscattato a titolo definitivo pochi mesi dopo. In rossonero si è affermato rapidamente come uno dei protagonisti della difesa, contribuendo alla conquista dello Scudetto nel 2022 e della Supercoppa Italiana nel 2025. Dal punto di vista tecnico, Tomori è un centrale moderno, atletico e particolarmente rapido, qualità che gli permette di difendere bene in campo aperto e di giocare con una linea difensiva alta. È aggressivo negli interventi, efficace nei tackle e nelle intercettazioni e possiede una buona capacità di lettura delle situazioni.

Può inoltre essere impiegato anche come terzino, soprattutto a destra, garantendo una certa duttilità tattica.

Nico Gonzalez, il Besiktas accelera: Italiano e Vlahovic lo aspettano in Turchia

A Istanbul Nico Gonzalez potrebbe ritrovare due protagonisti del suo passato alla Fiorentina: Dusan Vlahovic e Vincenzo Italiano. Nella stagione 2021-22 l’argentino condivideva infatti lo spogliatoio con il centravanti serbo, mentre in panchina sedeva proprio l’attuale allenatore del Besiktas. Il club turco sarebbe fortemente interessato all’attaccante della Juventus, ma al momento punterebbe su un prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, una formula simile a quella adottata dall’Atletico Madrid nella scorsa stagione.

Sullo sfondo restano anche Milan e Inter: i nerazzurri avevano ricevuto una proposta per Gonzalez prima di chiudere l’operazione Spence, ma un nuovo investimento offensivo potrebbe concretizzarsi soprattutto in caso di partenza di Luis Henrique.

L'Inter continua a spingere per Curtis Jones

A pochi giorni dall'inizio del campionato, l'Inter continua a lavorare per portare Curtis Jones a Milano. Cristian Chivu considera il centrocampista inglese una priorità e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe ricevuto rassicurazioni dalla società sulla volontà di accelerare l'operazione. Il giocatore sembra ormai destinato a lasciare il Liverpool, ma per arrivare alla fumata bianca servirà trovare un'intesa sulla valutazione.

Il contratto in scadenza nel giugno 2027 potrebbe infatti favorire l'Inter nella trattativa e permettere ai nerazzurri di abbassare le richieste dei Reds, inizialmente vicine ai 40 milioni di euro. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti e l'obiettivo dell'Inter sarebbe quello di chiudere l'affare per una cifra intorno ai 35 milioni.